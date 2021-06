Tile nenavadni časi so nas potisnili do robov individualnih in osebnih zmogljivosti. V odnosih smo še bolj kot sicer pokazali svoje slabosti in vrline. Počutili smo se ujete in se še vedno, a verjamem, da se bomo zbrali in premagali vse ujetosti, tako umske kot fizične. Menim, da je več kot dovolj ustrahovanja na vseh ravneh, zdaj je čas za korenite spremembe na bolje. Odnos se neguje tako, da si vzamemo čas drug za drugega in smo pripravljeni na zrelo komunikacijo, s katero lahko sproti čistimo in dezinficiramo svoje potrebe, želje in sanje, ne da bi bili zaradi tega napadeni. Ker odn...