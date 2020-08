Kdaj bo konec vsega tega?

Velikokrat dobim vprašanje, kdaj bo konec te tesnobe, bolečine, strahov, pomanjkanja in neprijetnih občutkov? Odgovor je enostaven, ko boste naredili dovolj na sebi, spremenili stvari in se poglobili v univerzalne zakone vesolja. Ko se boste soočili s svojimi prepričanji, vzorci in odvisnostmi od drame, negativnega in okolice, ko se boste soočili s svojo bolečino in strahovi, se poglobili v iluzije in naredili doktorat iz misli in občutkov.Se zavedate, da sem vam v samo nekaj vrsticah napisala bistvo dela na sebi? To je vse. Ne komplicirajte. Res je, da večina že pri mislih in občutkih zaključi, da so požrli vso znanost tega ...