Kažipot planetov

Petek, 5. 3. Čeprav vas bo Luna v strelcu spodbujala k pustolovščinam in raziskovanju, bo do 15. ure najpametneje, če se posvetite delu. Ni primeren dan za kakršnokoli razčiščevanje s partnerjem.

Sobota, 6. 3. Po prijetnem jutru se nam ne bo nikamor ljubilo. Ker Luna v strelcu spodbuja druženje, bi se bilo kljub temu dobro odpraviti na kak izlet. Okoli 10. ure boste preobčutljivi, bolj naivni in lahka tarča manipulacije.

Nedelja, 7. 3. Luna v kozorogu bo spodbujala odgovornost, prizadevnost in trud, zato boste raje urejali okolico hiše in se lotili spomladanskega čiščenja kot se podali naokrog. Zvečer se vam lahko utrne kakšna dobra ideja.

Ponedeljek, 8. 3. Luna je v ambicioznem kozorogu. Ogromno lahko dosežete na poslovnem področju, saj boste poslušali razum in intuicijo hkrati. Dopoldne vam bo vse gladko teklo, okoli 15. ure pa si vzemite čas za počitek.

Torek, 9. 3. Zbudili se bomo v hitro in malce živčno vodnarjevo energijo. Okoli 14. ure nam bo šlo vse bliskovito od rok, ideje se bodo kar vrstile, odlično bomo sodelovali z drugimi. Zvečer pa bodimo pazljivi na cesti.

Sreda, 10. 3.

Sicer spodbuden dan lahko zamegli pomanjkanje zdrave presoje. Idealistični bomo in naivni, zato lahko hitro naredimo kakšno napako. Pozno popoldne lahko pričakujemo dobre novice. Čaka nas nekaj lepega.

Četrtek, 11. 3.

Luna v prvi polovici dneva ne dela večjih aspektov – to ni čas za nove podvige, ampak rutinsko delo. Nato malce pred 16. uro vstopi v ribi in nas upočasni. Nič več se nam ne bo ljubilo, utrujeni bomo in pasivni.

Še en prijeten in miren teden je pred nami, ko si privoščite malo sprostitve, obnovite zaloge, če so vam pošle, in vdihnite s polnimi pljuči, saj mlaj 13. marca, ki bo zelo blizu Neptuna, nakazuje, da se lahko epidemiološka slika spet poslabša. Kljub temu bodo pred tem prevladovale prijetne energije. Zasanjano bomo usmerjeni v prihodnost in se hkrati nostalgično spominjali preteklosti, saj bo Sonce prečkalo Neptun. Umetniki naj izkoristijo navdih, v odnosih pa bodimo pazljivi, da partnerja ne idealiziramo preveč. Tudi občutljivi znamo biti bolj v sredo, tako čustveno kot zdravstveno.Kljub vsemu bomo imeli za zdaj še občutek, da so stvari stekle z mrtve točke, da napredujemo in imamo vedno več svobode. Dobro se bomo počutili. Od srede do konca tedna pa ne bo nič čudnega, če nam bo zmanjkalo volje in energije. Ker se bližamo mlaju v ribah, je namreč čas za počitek, duhovnost, meditacijo, umik vase, lahko pa si pripravite tudi sproščujočo kopel.