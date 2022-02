Kaja Vidmar: Osupljivo lepa nosečnica

Odkar se je po predčasno odpovedani sezoni šova Zvezde plešejo preselila v Madrid, je Kaja Vidmar osredotočena na nove cilje. Posvetila se je kreiranju svojih izdelkov iz usnja in ustvarjanju drugačnega življenja v španski prestolnici. Tam se je že pred leti zaljubila v poslovneža, ki jo je zvabil od doma, in da se je odločila prav, dokazuje z objavo nosečniškega trebuščka.

Nihče namreč ni pričakoval, kaj šele vedel, da je 26-letna Ljubljančanka v veselem pričakovanju. Le še mesec in pol jo loči od velikega trenutka, ko bo postala mamica princeske, kot imenuje še nerojeno deklico. Zanjo sta z dragim že izbrala ime in pripravila vse potrebno, kmalu pa jo bosta v Španiji obiskali tudi mama in sestra.

Popolno špansko družinsko idilo je dopolnil še kosmati hišni ljubljenček.

»Mami bo končno postala babica, sestra pa teta in tega sta se obe zelo čustveno razveselili. Zdaj nam ne preostane drugega, kot da uživamo še teh nekaj tednov, potem pa se bo vse vrtelo okoli novorojenke,« nam je zaupala Kaja, ki dobesedno žari od sreče.