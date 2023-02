Helena Blagne stoodstotna v vsem

Ni preprosto biti Helena Blagne, saj te na vsakem koraku čaka ogromno obveznosti. Sama sreča, da pevka in učiteljica petja uživa v delu in je nekakšen deloholik, ki komaj čaka nove projekte. Tudi kadar ni na odru, najde kup opravkov.

V karieri si je ustvarila zelo izbrano ekipo sodelavcev, ker ne želi ničesar prepuščati naključju. »Dolgo potrebujem, da nekoga spustim blizu. Rada soustvarjam na osnovi zaupanja, zato nekatere posle prepustim le najbližjim. Večino pa jih najraje opravim kar sama. Pri tem sem zvesta miselnosti, da je treba vse početi stoodstotno, razen če daruješ kri,« se pošali in se zakoplje v računalnik. Tokrat so na vrsti birokratske zadeve, pri katerih je treba biti še posebno skoncentriran in dosleden. Nam je pa ob tem tudi priznala, da zelo pogreša sina, ki nabira pravno znanje v čudoviti Lizboni.