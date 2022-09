Gusarska Tina Maze: Po novem tudi ribička

Vse, česar se loti Tina Maze, obrodi uspeh. Že večkrat je povedala, da se na morju počuti vsaj tako udobno kot na snegu. Zdaj to dokazuje tudi v praksi, saj nam je razkrila še enega od svojih talentov, s katerimi si krajša prosti čas. Je namreč zelo spretna ribička, ki s tem več kot očitno uporabnim hobijem razveseljuje tudi člane svoje družine.

Tina pravi, da je treba pojesti le tisto, kar si sposoben sam ujeti, in ulov na njeni gusarski ladji je bil tokrat bogat. Kazalca obeh rok si je okrasila z luskastima poslasticama, ki jih bo Andrea Massi vrgel na žar, da bodo polni želodčki. Tokrat sta sicer malce zamenjala vlogi in je ženska poskrbela za ulov, moški pa za slastno kosilo. Tako je to v modernem partnerstvu, v katerem je vedno prostor za nova doživetja.