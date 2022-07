Glasba, pivo, cvetje in kulinarika

Pivo in cvetje je največji in hkrati najstarejši turistični dogodek z neprekinjeno zgodovino v Sloveniji. Vsako leto v Laškem za ta praznik zvarijo sveže pivo, posadijo pisano cvetje, na dveh festivalskih odrih pa se bodo tokrat od 15. do 17. julija zvrstili številni glasbeniki, ki bodo poskrbeli za raznolik glasbeni okus.

Za dobro vzdušje bo letos poskrbel tudi domačin Dejan Dogaja s svojim bandom.

V petek in soboto zvečer se bodo nastopajoči zvrstili na dveh odrih, na odru Zlatorog v samem centru Laškega in odru Laščan, tik ob Savinji, v neposredni bližini šolskega igrišča. V petek bodo na odru Laščan gostili skupini King Foo in Joker Out ter glasbenici Mio in Senidah, medtem ko bodo na odru Zlatorog za veselo vzdušje skrbeli Modrijani, Okrogli muzikanti ter domačin Dejan Dogaja z bandom. V soboto bodo na odru Laščan nastopile skupine San Di Ego, Dan D in Šank Rock, na odru Zlatorog pa Ansambel Udar, Vlado Kreslin in Mali bogovi ter Balkan Boys.

V Laško bo prišla tudi Senidah.

Sicer pa je festivalski petek na odru Laščan vselej rezerviran tudi za uradno odprtje festivala, kjer bodo poleg prijetne glasbe, veselega vzdušja, tradicionalnega zabijanja pipe v sod in prvega vrčka festivalskega piva tudi laške mažoretke z Laško pihalno godbo, ki letos praznujejo 160. obletnico delovanja.

Ob tej priložnosti si bo mogoče v Muzeju Laško ogledati tudi razstavo. Prav tako je v Laškem prisotna močna etnološka tradicija, prežeta z lokalnimi ustvarjalci na področju kulture, ki svoje ideje in ljubezen do ljudskih običajev združujejo v Zvezi kulturnih društev Občine Laško – Možnar.

Dan D bodo nastopili v Laškem v soboto, na odru Laščan.

Ohranjanje ljudskih običajev bo zato tudi letos del spremljevalnega programa. V Laškem se kultura pivovarstva močno povezuje tudi s hortikulturno dejavnostjo, zato bo tudi letos na različnih lokacijah mogoče videti raznovrstne doživljajsko-ambientalne postavitve cvetočih aranžmajev, ki jih bodo pripravila dekleta ekipe Chic Corner.

Vlado Kreslin je z Malimi bogovi nastopil že na letošnjem festivalu Lent.

Glasba, pivo, cvetje in kulinarika bodo tako tudi letos spleteni v dogodek, o katerem po navadi govorimo v presežniku. Festival bo letos brezplačen.