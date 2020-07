Dr. Igor Višnjar: lepotec, ki skrbi za lepoto

Pregovor, da je kovačeva kobila bosa, pri Igorju Višnjarju prav gotovo ne drži. Lepotni kirurg je poleg odličnega dela znan tudi po svojem izrazito privlačnem videzu, kar niti ni tako nenavadno, če upoštevamo, da je bil pred študijem medicine, med njim in celo po njem uspešen maneken. Tokrat je nase opozoril zgoraj brez in pokazal izklesano telo, ki je do izraza prišlo med počitnikovanjem na Korčuli.



V roke je vzel ribo velikanko, a se ni pohvalil, da jo je sam ujel. Jo je pa vsekakor sam spekel in pripravil slastno morsko pojedino. Vsestransko spreten je tale privlačni doktor, ki daje svojo lepoto na ogled tudi vsem nam.



Povrhu pa še osrečuje dame in gospode z estetskimi posegi ter operacijami v ljubljanski zasebni praksi, ki sta si jo ustvarila skupaj s sodelavcem in prijateljem Neviem Medvedom.