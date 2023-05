Dejan Vunjak: Imam občutek, da čas prehitro teče

Vedno nasmejani in simpatični glasbenik Dejan Vunjak te dni s prijatelji in družino proslavlja pomemben življenjski mejnik – okroglih trideset let. Glasbenik, ki je bil rojen 25. aprila 1993, je priznal, da so ga prijatelji že dolgo dražili in spraševali, ali bo ob svojem jubileju pripravil veliko zabavo, sam pa je menda večkrat pomislil na to, da bi se najraje skril in počakal, da ta dan mine, njegovi bližnji pa naj pozabijo, da je leto starejši.

Sicer pa je Dejan nekoč že priznal, da kljub svojim mladim letom staranja ne mara. »Imam občutek, da mi čas prehitro teče, zdi se mi, kot da bom že naslednje leto praznoval abrahama,« je iskren in doda, da mu kljub temu ni hudega in da vsako leto ob svojem rojstnem dnevu v družbi najdražjih neizmerno uživa.

Pred dnevi se je mladi glasbenik mudil na Malorki, kjer si je napolnil baterije, že konec meseca pa bo spet stal na odrih po vsej Sloveniji in zabaval svoje zveste oboževalce.