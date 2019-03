Prekletstvo Beverly Hillsa 90210

Shannen Doherty je v televizijski oddaji v solzah razkrila, da jo je rak na dojki oropal materinstva.

FayesVision/WENN.com Pokojni Luke Perry in Jason Priestley, ki bi že pred leti skoraj umrl v avtomobilski nesreči.

Ena najbolj priljubljenih serij devetdesetih let, Beverly Hills 90210, se vrača na male zaslone in v njej bo zaigrala večina prvotnih igralcev,in, ne pa tudiinV teh dneh nas je doletela žalostna vest, da je za posledicami možganske kapi v 53. letu starosti umrl najbolj seksi moški član ekipe, nekdanji ljubljenec najstnic Perry.Njegova smrt je znova sprožila govorice o prekletstvu priljubljene nadaljevanke – številne glavne igralce so namreč v preteklosti doletele različne nesreče. Jennie Garth, ki je igrala Kelly, je imela hude duševne težave, za seboj ima kar tri propadle zakone.Tori Spelling je doživela finančni zlom, se iznakazila s preveč plastičnimi operacijami, problematičen zakon pa jo je pripeljal do živčnega zloma. Gabrielle Carteris, ki je igrala Andreo, se je leta 2006 med snemanjem filma v Vancouvru poškodovala, zaradi česar ima delno paraliziran obraz. Shannen Doherty se od leta 2015 bori z rakom dojke, Jason Priestley pa je dobil težke poškodbe po trku v steno med sodelovanjem na avtomobilistični dirki.