Knjiga Dese Muck ‘bestseller‘ tudi v cirilici

»Ah, kje, ne bom obogatela, 500 evrov sem dobila, saj so tam knjige zelo poceni,« pravi Desa Muck, ki je pred dnevi izdala uspešnico Panika še v Makedoniji, in to v cirilici. Po njenem uspehu doma in v Srbiji, kjer se je to njeno delo lani uvrstilo med 20 najboljših komedij, postaja prodajni hit tudi v najjužnejšem delu nekdanje Jugoslavije, dogovarja pa se tudi že za hrvaško izdajo. Medtem ko je bila Desa lani na daljši bolniški zaradi operacije hrbtenice, je letos polno zaposlena. Ima namreč kup nastopov po knjižnicah in šolah, piše skeče za oddajo Slovenski pozdrav, na odrih pa jo lahko vidite v muzikalu Briljantina, saj igra v vlogi profesorice Lynch. »Zelo uživam, ker je tu toliko mladih ljudi. Z največjim veseljem jih poslušam, da vidim, kakšni so danes mladi, kaj je moderno. Blazno sem presenečena, ker jih veliko stvari zanima in so izjemno razgledani in lepi,« pravi Desa, ki igra v alternaciji z Alenko Tetičkovič, s katero je postala dobra prijateljica med vajami in zdaj, ko se dogovarjata, kdaj bo šla katera na predstavo. »Samo njeni kostumi mi niso prav …« hudomušno dodaja.