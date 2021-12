Božič v kraljevih družinah (FOTO)

Čeprav je zaradi dolžnosti, ki jih imajo do svojih podanikov, kraljevi božič vedno vsaj malo deloven, se tako kot v vseh drugih družinah vseeno v glavnem suče okoli dobre hrane in pijače ter druženja z najbližjimi.

Španski kralj Felipe na sveti večer nagovori Špance iz svoje palače Zarzuela. S kraljico Letizio nato 25. decembra povabita širšo družino na božično kosilo. Rajanje se v Španiji konča šele 5. januarja, ki je hkrati rojstni dan nekdanjega kralja Juana Carlosa.

Princ Albert in princesa Charlene nadaljujeta tradicijo, ki jo je pred leti uvedla prinčeva mati, monaška princesa Grace. Kraljevi par povabi otroke iz vse kneževine v svojo palačo na zabavo in obdarovanje. Princ Albert se včasih za to priložnost obleče v Božička, pri deljenju daril pa mu skoraj vedno pomagajo tudi žena in otroka, dvojčka princ Jacques in princesa Gabriella.

Prejšnja leta sta nizozemski kralj Willem in kraljica Maxima s hčerami za božič obiskala kraljičino domovino Argentino. S princesami Alexio, Catharino-Amalio in Ariano so stanovali v razkošni vili La Angostura. Za nizozemsko kraljevo družino je božič dan za družino, ne za darila – slednja si razdelijo že na začetku decembra, za sv. Miklavža, ki se mu v nizozemski kulturi reče Sinterklaas.

Švedska kraljeva družina za božič z ljudstvom deli utrinke svojega božičnega praznovanja. Prestolonaslednica Victoria, princ Daniel in njuna otroka, princesa Estelle in princ Oscar, na njih izdelujejo božične okraske, pečejo piškote, krasijo smrečico in podobno. Navadno največ pozornosti pritegne navihana princesa Estelle.