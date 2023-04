Barbara Novak: V telesu so shranjene vse informacije

Že vrsto let izvaja in prepleta različna znanja in tehnike – reiki, pri terapijah si pomaga s kristali, vzroke blokad pa najlažje odkriva z biosinergijo, holističnim sistemom, zasnovanim po načelih TKM in uporabne psihologije po Richardu D. Uttu, s katerim nam telo samo pomaga odkriti vzroke za neravnovesje, ki ga nato odpravljamo. Trenutno biosinergijo povezuje tudi z astrologijo v astropsihomedico, ki ji omogoča, da skozi rojstno karto še bolj natančno vidi vzorce in avtentične energijo posameznika.