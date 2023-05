Zgodbe o uspehu: kako so Slovenke preoblikovale svoja telesa

Oblikovanje telesa je lahko težavno, stresno, dolgotrajno in pogosto brez pravega učinka. Ampak samo, če pri doseganju svojih ciljev ne poiščete prave pomoči. In na srečo imate na dosegu roke program, ki piše številne zgodbe o uspehu in je dosegljiv tudi vam. Gre za izjemno uspešno Fit Akademijo, ki je že več kot 50.000 osebam pomagala izboljšati življenje, spremeniti postavo in prehranske navade. In če ste postali vsaj malo radovedni, si zapišite datum 29. 5. – takrat bo namreč izšla že 10. Fit Akademija, in kot se za takšen jubilej spodobi, bo obogatena s številnimi novostmi.

Fit Akademija 10 je vaša priložnost, da končno naredite korak k spremembam, da naredite nekaj za svoje telo in boljše počutje.

Kaj o izkušnji s Fit Akademijo 9 pravijo zmagovalke? »Hvala za vse. Fit Akademija mi je resnično pomagala, da sem svoje življenje spremenila na boljše. Komaj čakam FA10!« (Zmagovalka Fit Akademije 9) »Zelo sem zadovoljna z rezultatom. Najboljše je, da smo zdaj vsi v tem načinu prehranjevanja – tudi partner in otroka. Tako je stvar še lažja. Ne pogrešam nobene hrane, saj so recepti res bomba – vključujejo vse, tako da ti niti ni treba grešiti. Počutje je odlično – tudi psihično se počutim popolnoma drugače, kot sem se pred štirimi tedni. Motivacija za naprej je ogromna. Komaj čakam FA10.:)« (Drugouvrščena na Fit Akademiji 9) »Z vsako FA dobim nov zagon, novo motivacijo, ampak v FA9 sem si pa rekla: To bo moja FA! Najbolj sem navdušena nad jedilniki, ker je hrana RES okusna in je veliko izbire. Predvsem pa sem postala bolj organizirana pri kuhanju in ni več ostankov. Moje počutje je super, z vsakim oddelanim treningom sem bolj ponosna nase. Hvala ti, Patricia in ekipa. Definitivno se vidimo v FA10!« (Tretjeuvrščena na Fit Akademiji 9)

»Samozavest je seksi«

»Samozavest je seksi. Ko se počutiš samozavestno, to energijo izžarevaš na vseh področjih življenja … In veliko bolj verjetno je, da boš zaradi pridobljene samozavesti poskusila nove stvari, spoznala nove ljudi in uživala v vsem, kar ponuja poletje,« pravi avtorica akademije. Prav sprememba, ki jo boste doživeli s pomočjo akademije, vam bo pomagala, da boste bolj samozavestni. Da boste zasijali tako, kot ste si vedno zaželeli.

»Naši cilji so različni, a Fit Akademija ne dela razlik,« poudarja Patricia, saj je Fit Akademija ustvarjena, da pomaga, s članstvom pa pridobite še en neprecenljiv bonus: »Brez dvoma si upamo trditi, da s tem, ko postaneš del FA, postaneš tudi del najbolj pozitivne skupnosti v Sloveniji.«

Postanite tudi vi del te nove Fit skupnosti

»Zaradi boljše postave boš veliko bolj samozavestna. Samozavest se bo odražala tudi na vseh drugih področjih življenja,« in to je sprememba, ki vam bo v življenju nedvomno dala krila – več boste imeli tudi energije in elana, da se boste bolj pogumno soočili z vsakodnevnimi izzivi. Vaša sprememba na bolje bo vplivala tudi na vaše prijatelje in sorodnike – postali boste njihov navdih za lastne uspehe.

Kaj vam prinaša Fit Akademija 10

Fit Akademija je v svoji 10. različici resnično »bombastična«, saj ponuja še več. Čaka vas najbolj izpopolnjena akademija do zdaj.

Trajala bo dlje: namesto štirih se boste s Patricio in celotno ekipo družili kar šest tednov! To pomeni več podpore in še več motivacije za še lažje doseganje ciljev. Po pretečenih šestih tednih boste želeli, da bi trajalo dlje. In še več: to je ravno prav dolgo obdobje, da boste usvojili navade novega življenjskega sloga. To bo potrjevalo odlično počutje, nižje številke na tehtnici in izoblikovano telo.

In to še ni vse: Fit Akademija ima v svoji deseti različici še dva nova programa:

FIT STEP: Fit Step je energična vadba s stepom, pri kateri gre za preplet kardio blokov in krepilnih vaj.

FIT PUMP: Fit Pump bo s kombinacijo vaj z utežmi in lastno težo izzval tvoje mišice in poskrbel za čim hitrejšo pot do čvrstega telesa.

Prav pestra izbira treningov je zagotovilo, da boste trening vedno znova opravili z veseljem. In ker spremembe življenjskega sloga ni možno doseči brez nekaj prilagajanj v načinu prehranjevanja, vam bo tudi na tej poti stala ob strani ekipa Fit Akademije skupaj s celotno skupnostjo članov. In to je tista neprecenljiva dodana vrednost: v svoji novi skupnosti boste lahko izmenjavali mnenja, izkušnje, si pomagali pri kuhanju, treningih in seveda pri motivaciji.

Kaj vse vključuje Fit Akademija 10 7 vrst treningov: vadbena programa Basic in Pro, Core Workout, Fit Step, Fit Pump, Fit Dance, joga-Pilates Flow

več kot 80 receptov za hitro pripravljene in okusne jedi

motivacijsko FB-skupino

Akcijska cena Fit Akademije: 27,90 €

Zakaj je Fit Akademija tako uspešna

Čisto preprosto: ker je ustvarjena tudi po meri (pre)zaposlenih žensk in ker je program zasnovan tako, da vam pomaga izkoristiti potencial.

To pomeni, da boste težko iskali izgovore, da nimate časa ali da so programi preveč zahtevni za vaše sposobnosti. Prav nasprotno: zasnovani so tako, da jih lahko ujamete, kadar koli vam ustreza. Ker so razvrščeni po praktičnih sklopih, se boste med vsebinami hitro znašli in izbirali sproti tudi različne težavnostne stopnje.

Program je primeren tako za popolne začetnike kot tudi za malo bolj pripravljene rekreativce, ki želijo svoj športni potencial še nekoliko izpopolniti.

Fit Akademija vam bo nedvomno izboljšala življenje na več področjih – naučili se boste ogromno tehnik pri opravljanju vaj, spoznali boste nove vrste jedilnikov in tako uživali v vseh prednostih, ki jih ponuja bolj zdrav življenjski slog.

Potrebujete še kakšno motivacijo, da se podate v novo pustolovščino?

Preverite nekaj pozitivnih odzivov zadovoljnih uporabnic:

»Preden se je začela FA9, sem si vsak dan rekla: Jutri pa res začnem telovaditi in bolj zdravo jesti, ampak sem imela vedno nove izgovore. Motivacija in podpora v FB-skupini pa je bila tako velika, da sem se odločila, da je čas, da naredim nekaj zase. V štirih tednih sem izgubila 3 kg in pridobila dodaten zagon, da nadaljujem telovadbo in zdrave obroke. Hvala za vse.« (Maja S.)

»Zadovoljna sem, ker sem prekinila začarani krog, ko sem se redila in ‘vzhajala’ kot kakšen buhteljček. Zdaj sem pa jedla več kot običajno. In za zdravje tudi telovadila. Še moj mož komaj verjame, da sem shujšala, čeprav je videl, kako je dobra hrana in da ves čas jem, he he. Patricia, hvala za Fit Akademijo. Zdaj mi je žal, da se nisem priključila že prej.« (Ivana E.)

»Opažam, da sem s pridružitvijo FA verjetno res naredila najboljšo odločitev za nadaljnje življenje. Glede na svoje zdr. stanje sem imela kvečjemu tri razloge več za miganje. Zraven pa še bolj zdravo jem. Končno sem začela razmišljati o zaužitih kalorijah (prej nisem imela pojma, kolikšni dnevni vnosi so okej), to je bilo kar potrebno, saj se mi je pri 48 nabiral že konkreten šlaufek okoli trebuha, pa tudi z rok je že viselo … Zdaj pa začenjam boljši način življenja. Postati želim boljša verzija sama sebe! Srečna in zadovoljna v svoji koži bom lahko to širila naprej. Hrbtenica mi je že hvaležna, kolena in gležnji tudi, špehec pa se tudi že topi. Moj moto je in bo ostal balance na krožniku, balance v glavi! Pozdravček in objemček ter en ogromen hvaaalaaa!!« (Denisa S.)

In ne nazadnje: s preobrazbo do izjemnih nagrad

Nedvomno je sprememba, ki jo boste doživeli med sledenjem programa, najboljša nagrada. Mogoče pa bo nagradni sklad še dodatna motivacija za uspeh. Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo namreč tudi denarno nagrajeni:

1. mesto = 500 €

2. mesto = 200 €

3. mesto = 100 €

Spremenite življenje in izboljšajte svojo postavo.

