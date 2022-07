Zakaj je dobro jesti proso

Proso je žito bledo-rumene barve, drobnih okroglih, včasih nekoliko sploščenih zrn. Vsebino obdaja lupina, ki jo je pred uživanjem treba odstraniti.

Je eno redkih žit, ki ne vsebujejo glutena, kar je zlasti dobrodošlo za vse, ki so nanj alergični ali imajo celo celiakijo. Proso ob tem vsebuje še veliko mineralov, med drugim kalcija, kalija, joda, magnezija in vitaminov, med katerimi izstopajo A, E ter tisti B kompleksa, omeniti je treba še železo in vlaknine.

Tudi za močne mišice

V drobnih zrnih so ključne aminokisline, ki pomagajo pri izgradnji in obnovi mišic, v njih zastopani ogljikovi hidrati pa zagotavljajo energijo in dolgo ohranijo sitost.

V prosu so še maščobe, ki so ključne za absorpcijo v maščobi topnih vitaminov, med drugim vitamina A in D, dobro je tudi za sladkorne bolnike, saj ima nizek glikemični indeks.

Kardiologi priporočajo čim pogostejše uživanje prosa, saj zaradi kalija zagotavlja zdravje srca, uravnava krvni tlak in krepi krvne žile.

Ob tem je proso eno najboljših živil za čiščenje ledvic in niža tveganje za ledvične kamne ter pesek v tem organu. Dobrodošlo je pri okužbah sečil, saj spodbuja izločanje seča.

Več raziskav je pokazalo še, da je pri osebah, ki redno uživajo proso, znatno nižje tveganje za astmo.

Namesto riža ali krompirja

Proso lahko v prehrani zamenja riž ali krompir, okusno je v solatah, skuhano na mleku in obogateno s sadjem ali oreščki, iz prosene moke pa lahko nastane okusen kruh ali pecivo.