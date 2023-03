Z regratom si bomo nabrali nove moči, čisti in krepi telo

Večina ima regrat za nadležen plevel, v teh dnevih pa se največkrat znajde na krožniku: ni je čez regratovo solato. A je več kot le to: regrat je od nekdaj priljubljeno ljudsko zdravilo, pripisujejo mu številne koristi. Uporabna je celotna rastlina, od cvetov do korenine, a najpogosteje se ustavimo pri listih, ki imajo značilno grenek okus, prav zaradi tega ga marsikdo ne mara. Toda ne jemo ga le v solati, pijemo ga kot čaj, tudi sok in sirup. Vsebuje cink, flavonoide, vitamine skupine B, tanin, listi so polni vitamina C in železa, je dober vir betakarotena in vitamina A, ima veliko vlaknin, kalcija, kalija ter magnezija. S to zdravo hrano bomo po dolgi zimi prečistili telo in prerojeni vstopili v poletje.

Uživamo tudi čaj, sirup in sok. FOTO: Madeleine_steinbach, Getty Images

Izjemna zdravilna moč

Regrat na splošno vpliva na presnovo s poudarkom na želodcu, vranici, žolčniku, trebušni slinavki, ledvicah in jih spodbudi k delovanju. Lajšal naj bi težave z jetri, na primer zlatenico, hepatitis, odpravljal zastajanje vode v telesu, tudi pred menstruacijo, čistil kri in kožo, tudi proti celulitu naj bi bil učinkovit. Z uživanjem regrata izboljšujemo prebavo (preprečujemo zaprtje), se borimo proti diabetesu, nižamo visok krvni pritisk in holesterol ter uravnavamo krvni sladkor. Preprečeval naj bi anemijo, odpravljal utrujenost, tudi spomladansko, in krepil imunski sistem, ker naj bi deloval protivnetno, ga priporočajo pri različnih revmatičnih obolenjih. Ker je bogat s karotenoidi in polifenoli, pozitivno deluje na zdravje srca in ožilja; obenem krepi kosti, saj vsebuje kalcij in vitamin K, ki obenem pomaga preprečevati mašenje žil. Tudi sodobne raziskave so pokazale, da ima regrat izjemno zdravilno moč: ekstrakt iz korenine naj bi uničeval celo rakave celice in bil dobrodošla dodatna pomoč telesu ob konvencionalnem zdravljenju s kemoterapijo. In še: zaradi visoke vsebnosti kalija regrat nadomesti z urinom izgubljeni kalij, in to brez neželenih učinkov.

Uživanje regrata je večinoma varno, moramo pa vedeti, kje ga nabiramo: nikar na gnojenih travnikih in površinah, ki so jih škropili s pesticidi, travnik naj ne bo pasje stranišče, prav tako ne tisti, na katerem se pasejo domače živali, ne jejte niti tistega, ki raste ob prometnicah, sicer ne bomo niti najmanj poskrbeli za svoje zdravje.

