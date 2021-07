Paradižnik

Brez sočnega paradižnika tako rekoč ni poletnega jedilnika, glede na izsledke številnih raziskav pa ta rdeči plod, ki mu barvo daje močan antioksidant likopen, uživamo vsak dan. Vsebuje vitamine A, B6, C, E in K, tiamin, niacin, pantotensko kislino, betakaroten in zalogo mineralov ter zmanjšuje tveganje za nastanek raka na prostati, dojki, materničnem vratu, mehurju, prebavilih in pljučih, varuje srce in ožilje ter blaži škodo, ki jo koži povzroča UV-sevanje. Uživamo ga v solati, za okusno in lahko kosilo pa si skuhamo paradižnikovo omako z baziliko in origanom ter z njo prelijemo špagete.

Grozdje

Le kdo ne obožuje sladkih in osvežilnih jagod, kmalu bodo na voljo naše sorte, do takrat pa se bomo tolažili z uvoženim. Grozdje vsebuje izjemno dragocene sestavine, na primer grozdni sladkor, pomembne minerale, kot so kalij, kalcij in fosfor, beljakovine, sadne kisline, aromatične substance, vitamine B in vitamin C. Zelo učinkovito čisti organizem in je dober zaveznik pri hujšanju. Skrbi za živce, možgane, ledvice, zobovje in kosti. Najbolje ga je kar zobati, odlično pa se poda v skledo zelene solate!

Avokado

Po mnenju številnih velja za enega najbolj zdravih sadežev, saj vsebuje kar 25 esencialnih hranil v večjih količinah, med drugim vitamine A, B, C, E in K ter baker, železo, fosfor, magnezij in kalij. Bogat je z vlakninami, beljakovinami in drugimi fitokemikalijami, kot so beta-sitosteroli, glutation in lutein, ter zdravimi mononenasičenimi maščobami. Avokado nas varuje pred boleznimi srca in ožilja, skrbi za krvni tlak in oči, znižuje raven holesterola, deluje protivnetno, pomaga v boju proti prostim radikalom, neguje kožo in zavira procese staranja. Mnogi ga dodajajo v smutije, naravnost božanska pa je avokadova krema z grškim jogurtom, česnom, kumino, peteršiljem in limeto.

Breskve

Poletna krasotica vsebuje veliko vitaminov B6, C, E in K, niacina, kalcija, železa, magnezija in folatov ter kalija in vlaknin. Skrbijo za zdrav krvni tlak in prebavo ter ohranjajo primerno telesno težo, pomagajo preprečevati sladkorno bolezen, nekatere vrste raka, nastajanje ledvičnih kamnov in izgubo kostne gostote ter varujejo srce in ožilje. Pomagajo pri tvorbi kolagena in tako skrbijo za mladosten videz kože. Najbolje je seveda uživati sveže sadeže, nekateri obožujejo sadne solate, nadobudni kuhajo okusno marmelado za ozimnico, mnogi pa prisegajo na okusno breskovo pito, ki je zanje poletna sladica številka ena.

Lubenica

Le kakšno je poletje brez lubenice! Lepotica s sladkim rožnatim mesom je polna vode, zato je v visokih temperaturah izjemno dobrodošla. Vsebuje naravni sladkor, s katerim pomagamo nadomestiti izgubljene elektrolite, ter vitamina A in C in tako pomaga krepiti odpornost. Najbolje jo je uživati kar po sočnih rezinah, zadnja leta pa je nepogrešljiva v smutijih in sorbetih.

Borovnice

V majhnih jagodah se skriva izjemna moč, ki jo dokazujejo številne raziskave. Borovnice vsebujejo veliko hranilnih snovi in antioksidantov ter čudežnega barvila antocianin, med drugim naj bi bile učinkovite v boju proti staranju, preprečevanju alzheimerjeve bolezni, bolezni srca in ožilja, raka, multiple skleroze, strjevanja krvi in nastajanja strdkov, ohranjajo zdravo ravnotežje in koordinacijo, mladostno kožo in dober vid, preprečujejo številne bolezni oči, podpirajo prebavo, odpravljajo krče in napenjanje, blažijo vnetja. Borovnice tako tudi na jedilniku ne potrebujejo spremstva, za popestritev pa jim lahko dodamo nekaj kosmičev, jih zmešamo v sladoled ali sadno solato in si jih stisnemo v sok.

Jajčevec

Jajčevci so živilo z nizko vsebnostjo kalorij in veliko vlakninami, povrhu ščitijo arterije pred škodljivimi vplivi slabega holesterola, preprečujejo krvavitve, čistijo kri, ugodno vplivajo na možgane, uravnavajo delovanje srca, pospešujejo prebavo, pomagajo zmanjševati telesno težo, preprečujejo nastanek raka debelega črevesa. Gladijo gube in krepijo lase, vsebujejo pa veliko vode, zato se jih poleti ne otepamo. Nasitili nas bodo tudi kot glavna jed, sploh če jih bomo popekli in zalili z jogurtom!

Zdaj vemo že vsi, da mora zdrava prehrana vsebovati veliko vlaknin in polnozrnatih žit ter sadja in zelenjave, maščob in sladkorjev pa naj bo čim manj.Vsak dan naj bodo na jedilniku poleg sočnih plodov še semena in oreščki, mlečni izdelki in oljčno olje, večkrat na teden si privoščimo perutnino, ribo in jajca, le občasno pa rdeče meso, pravi stroka. Ključno je, da si pripravimo več manjših obrokov, ki jih enakomerno porazdelimo čez dan, zadnji naj bo lahek in najmanj dve uri pred spanjem.Poletje pa zahteva dodatne prilagoditve, razmerje med živili naj se še bolj prevesi v prid sadja in zelenjave, kljub temu da je ta ključna skupina, bogata z vitamini in minerali, polna vode, telo pridno osvežujemo še z dodatno tekočino, brezalkoholno, negazirano, nesladkano; seveda ne le takrat, ko smo žejni.Ob urah, ko sonce najbolj pripeka, lahko obroke občutno zmanjšamo, takrat je ključna voda, osvežimo pa se lahko s sorbetom, ki je ob visokih temperaturah primernejši kot sladoled. Ne pozabimo, živila kupujemo sveža in sproti, pri občutljivih redno preverjamo rok trajanja, pri pripravi, ki poleti pogosto poteka na prostem, pa skrbimo za dosledno higieno.Narava nas že od pomladi razvaja z okusnimi in zdravimi zakladi, izbire je zdaj res veliko, tokrat pa vam ponujamo sedem predlogov, ki so primerni tako sveži kot predelani, samostojni ali zmešani v okusni solati, morda smutiju, juhi ...