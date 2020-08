Stres nas hromi

Alkohol ni rešitev

Ko vas okupirajo problemi oziroma strah, se čim bolj izogibajte alkoholu.

Težave v službi, strah pred morebitno okužbo z novim koronavirusom, nesoglasja v družini. Tudi to so lahko dejavniki, ki povzročajo stres. Četudi se vam sprva zdi, da vam ta ne povzroča večjih težav, da ste močnejši od njega, se dolgoročno kmalu začnejo kazati njegovi negativni učinki. Eden od znakov je debelost, stres namreč uniči dnevni ritem, tudi prehranjevanja in rekreacije. Poleg tega postanete psihično nestabilni oziroma ste pogosto nervozni in nemirni, izključena ni niti depresija.Da bi se vsemu temu izognili, morate poskrbeti, da različnim stresorjem ali stresnim dejavnikom ne boste dovolili, da vam pridejo do živega, oziroma se boste pred njimi pravočasno zaščitili. Zelo pomembno je, da si vzamete čas zase, da se ne zanemarite: skrbite za redno, zdravo in uravnoteženo prehrano, vsak dan se rekreirajte, poskrbite za dovolj spanca (strokovnjaki priporočajo osem ur na dan) in se seveda izogibate stresnim situacijam.Morda boste v trenutkih, ko boste povsem nemirni in živčni, pomislili, da to, kar doživljate, ne zanima nikogar. A to nikakor ne drži. Strokovnjaki pravijo, da je zelo dobro, da se o svojih problemih ali drugih težavah, ki se v vas zajedajo vsak dan, pogovorite, z družinskim članom ali prijateljem. Ne samo da vam bodo prisluhnili, morda vam bodo pokazali morebitne rešitve, saj so se morebiti tudi sami spopadali z istimi težavami. Tako boste spoznali, da nikakor niste sami in da obstajajo dobri izhodi iz problemov.Eno od glavnih pravil, ko vas okupirajo problemi oziroma strah, je, da se čim bolj izogibate alkoholu. Morda vam lahko pomaga, a ne pri rešitvi problemov, temveč le kot njihov zamegljevalec, pa še to le za čas, dokler deluje. A ko izgubi svojo moč, se problemi vrnejo in z njimi vred tudi stres. Bolje je, da se z njimi spopadate trezni, saj se jih boste le tako dolgoročno v resnici rešili.V zadnjih mesecih je za marsikoga postal težava novi koronavirus oziroma strah pred okužbo z njim. Ne mine dan, da ne bi o virusu slišali in brali novih in novih informacij. Če zaradi njih postanete nervozni oziroma se vam poraja vedno več skrbi, raje preusmerite misli, odpravite se v naravo, obiščite kakšno delavnico, kjer se boste naučili sprostitvenih tehnik. Pomembno je, da ravnate (samo)zaščitno in da sprejmete dejstvo, da bo virus očitno še nekaj časa med nami in se bo, hočeš nočeš, treba nanj pač privaditi.Na koncu poudarimo, da poiščite pomoč strokovnjaka, če se nikakor ne znate rešiti iz objema stresa oziroma ne zmorete uspešno predelati vsega, kar negativno vpliva na vaše življenje.