Ste psihopat? Ugotovite na podlagi tega, kako zehate

Obstaja več znakov, ki kažejo, da je nekdo psihopat. Slovijo namreč po lastnostnih, kot so plitkost, narcizem, poveličevanje samega sebe, patološko laganje, pomanjkanje sramu in empatije itd. Raziskave so tudi pokazale, da lahko o tem, ali je nekdo psihopat, odloča skodelica kave. Psihopati naj bi namreč pili črno kavo brez dodatkov.

Glede na študijo iz leta 2015, objavljeno v Personality and Individual Differences, obstaja povezava tudi med zehanjem in psihopatskim vedenjem, in sicer v načinu, kako ljudje zehamo. Raziskovalci z univerze Baylor so izbrali 135 oseb, jim dali test, s pomočjo katerega se odkrivajo psihopatske osebnostne lastnosti, nato pa izvedli poskus, kjer so jih izpostavili zehanju. Pri tem so opazovali, kako dolgo so zdržali brez zehanja. Prišli so do ugotovitve, da so ljudje, ki v poskusu niso zazehali, nagnjeni k psihopatskemu vedenju, piše Your Tango.

Po mnenju raziskovalcev je vse povezano z empatijo

Znano je, da je empatija eden ključnih psiholoških dejavnikov, ki lahko povzročijo zehanje, psihopati pa so znani po njenem pomanjkanju. V prejšnjih študijah so opazili enako pomanjkanje empatije pri otrocih iz spektra avtizma (to pa ne pomeni, da so avtistični posamezniki psihopati – pomeni le, da je manj verjetno, da bodo zehali).

Raziskovalci pa niso preizkusili le odziva pri zehanju, temveč tudi, kako zlahka se ljudje v testni skupini prestrašijo (psihopatov običajno ni strah). Ugotovili so, da je pri ljudeh, ki niso zehali, manjša verjetnost, da se prestrašijo. »Seveda to ni diagnostično orodje za psihopatijo, je pa zanimiva povezava, ki kaže, kako te osebnostne lastnosti na nepričakovane načine vplivajo na različna vedenja,« pravi profesorica in znanstvenica Jennifer Golbeck.

Lahko se torej sprostite. Samo zato, ker včasih ne zazehate, ko vidite nekoga, ki zeha, še ne pomeni, da boste postali še en Hannibal Lecter. Verjetno to samo pomeni, da običajno ne dovolite, da bi vaša čustva ovirala to, kar nameravate storiti, in da zlahka sprejemate težke odločitve.