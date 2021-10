Če radi pijete takšno kavo, obstaja verjetnost, da ste psihopat

Če se družite z nekom, ki pije črno kavo brez dodatkov, bi se morda morali obrniti in oditi, piše Reader's Digest. Raziskava avstrijske univerze v Innsbrucku je namreč razkrila, da črno kavo najpogosteje pijejo ljudje s psihopatskimi in sadističnimi težnjami.Opravili so jo na vzorcu tisoč ljudi. Spraševali so jih, katera je njihova najljubša kava, vzporedno pa so na njih izvedli psihološke teste, ki bi lahko pokazali narcizem, sadizem, psihopatijo in agresivnost.Sadistične in psihopatske težnje so razkrili predvsem tisti ljudje, ki imajo radi grenke okuse (poleg črne kave tudi redkvice, zeleno in tonik). Tisti, ki imajo radi sladkano kavo z mlekom in druge sladke okuse, pa naj bi po mnenju raziskovalcev izstopali po sočutju, sodelovanju in prijaznosti.Raziskovalcainsta sicer opozorila, da so raziskave, ki povezujejo okuse z osebnostnimi lastnostmi, »še v zgodnjih fazah« in da so dokazi še vedno redki.