Sadje, ki ovira hujšanje

S prihajajočim poletjem znova postajajo aktualne takšne in drugačne diete. Tudi dve, ki sta zrasli na zelniku Michaela Mosleya: dieta 5:2 in zelo hitra 800 (very fast 800).

Obe sta namenjeni hitri izgubi kilogramov in s tega vidika zagotovo sporni, kar pa ne pomeni, da nimata zagovornikov.

Pri zelo hitri Mosley svetuje vnos 800 kalorij dnevno, na krožnikih naj prednjačijo živila, ki sovpadajo s konceptom mediteranske prehrane.

Za tiste, ki se jim ta način prehranjevanja zdi preveč strog, Mosley priporoča dieto 5:2: vsak si v tednu izbere dva dneva, ko uživa samo 800 kalorij, sicer se prehranjuje po lastni želji.

Manj ananasa več jabolk

Ob tem Michael niza tudi nekaj drugih priporočil, eno od njih se glasi, da se je dobro izogibati določenim sadežem, saj ti upočasnjujejo izgubljanje kilogramov. Med tiste, ki jih odsvetuje, sodijo ananas, mango, melone, namesto njih priporoča jagodičevje, jabolka, hruške, saj to vsebuje manj sladkorja od prvih, prav sladkor pa je velika zapreka pri izgubljanju odvečnih kilogramov.

Ne priporoča le omejevanja določenih sadežev, temveč tudi sladkih pijač in drugih izvorov predelanega sladkorja, sladkih žit, ki so priljubljena sestavina zajtrka.

Zdrave maščobe in beljakovine

Svetuje še vključevanje zdravih maščob v prehrano, katerih vir so mastne ribe, avokado, olivno olje in lupinaste plodove, saj so ti dober vir beljakovin, vlaknin in zdravih maščob.

In njegovo zadnje priporočilo: ne pozabite na kvalitetne beljakovine iz piščančjega in puranjega mesa, na ribe, jajca in stročnice.