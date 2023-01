Psihiatri razkrivajo: to so osebe, ki so najbolj nagnjene k izgorelosti

Psihiatri z avstralske univerze New South Wales so se poglobili v sindrom čustvenega izgorevanja, bolj znanega pod imenom izgorelost ali burn out sindrom in odkrili, da je določen tip osebnosti posebej dovzeten zanj.

Kaj povzroča izgorelost in kako se odraža

Izgorelost izzove kronični stres, zanjo pa je značilno pomanjkanje energije, občutek fizične izčrpanosti, družbena izolacija in manjša učinkovitost.

Oseba, ki se z njo sooča, je praviloma preobremenjena z delom in opravili, ima nešteto nalog, a se z njimi ne more spopadati, saj njena učinkovitost strmo pada.

