Pozor glede prebave: po jedi ne ležimo

Naj je še tako mamljivo, spanje po kosilu ni najboljša ideja, pravijo zdravniki in tudi pojasnijo, zakaj. Ko to naredite, obstaja velika verjetnost, da se bo hrana, ki naj bi ostala v želodcu, vrnila v usta, pojavi se lahko pekoč občutek v prsih in grlu, tudi kiselkast okus. Refluks lahko draži dihalne poti in povzroči kašelj.

Seveda ni nujno, da se nam bo to zgodilo, gre za nenaraven položaj za prebavo, pravijo strokovnjaki in še, da bi moralo biti nekako splošno pravilo, da po obroku ne ležemo, zlasti pa bi se morali tega držati tisti, ki imajo težave z želodcem.

Zdi se, da je še najbolje, da po jedi stojimo, to naj bi pospešilo proces prebave, obenem pa bomo zmanjšali možnosti nastanka refluksa.

A če bi se vendarle radi ulegli, koliko časa po obroku je treba počakati? Najmanj pol ure, menijo strokovnjaki, pa še potem pod hrbet podstavite nekaj blazin, tako da boste v polsedečem položaju. Če pa želite leči po pozni večerji, bo treba počakati še dlje: večerjali naj bi vsaj dve uri pred spanjem, če pa imate težave z želodcem, bi morali zadnji obrok v dnevu, ki bi moral biti lahek, pojesti vsaj štiri ure, preden se odpravite v posteljo.