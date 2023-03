Odkrili še eno resno posledico covida-19: Ana je to povedala zdravnikom

Ana (ime je spremenjeno zaradi zaščite njene zasebnosti) je lahko normalno prepoznavala obraze, vse dokler ni marca 2020 zbolela za covidom-19. Po nekaj ​​dneh je sledilo okrevanje, a bolezen se je po nekaj mesecih vrnila. Študija njenega primera kaže, da lahko k širokemu naboru posledic po preboleli okužbi s covidom-19 dodamo še obrazno slepoto (prozopagnozijo), piše ScienceAlert.

V študiji so pregledali 50 primerov bolnikov z dolgotrajnim covidom in ugotovili, da je večina po okužbi težje prepoznala znane obraze. Ana je pojasnila, da bi svojo težavo lahko primerjala z učenjem kitajskih pismenk. Nevropsihologa z univerze Dartmouth Marie-Luise Kieseler in Brad Duchaine sta z njo opravila vrsto testov in potrdila, da so njene težave s prepoznavanjem obrazov posledica specifičnih pomanjkljivosti v spominu in ne širšega problema.

Značilne težave po poškodbi možganov

Toda Ana je imela tudi težave pri orientaciji v znanem okolju, zato se je morala zanašati na google zemljevide, če je želela priti do cilja. To so zdravniki opazili tudi pri drugih ljudeh s prozopagnozijo. »Kombinacija prozopagnozije in orientacijskih pomanjkljivosti, ki jih je imela Ana, je pritegnila našo pozornost, ker je pogosta po poškodbi možganov ali motnji v razvoju,« pojasnjuje Duchaine.

Med okužbo je Ana izgubila voh in okus, težko je dihala in imela je več dni visoko vročino. Potem ko se ji je bolezen vrnila in je prebolevala dolgotrajni covid, so se težave kopičile: utrujenost, težave s koncentracijo in t. i. možganska megla. Pozneje so se pojavile težave z ravnotežjem in migrene.

Ker Ana ni bila zdravstveno zavarovana, se ni odločila za magnetno resonanco. »Možganske kapi tako ne moremo izključiti kot vzrok njenih simptomov. Imamo pa dokaze o povečanem tveganju za možgansko kap pri covidu-19,« je ekipa opozorila v svoji študiji.

Večina ljudi z dolgotrajnim covidom, ki so jih anketirali raziskovalci, je poročala o očitnih nevroloških težavah v vsakodnevnem življenju. »Znano je, da obstajajo široke kognitivne težave, ki jih lahko povzroči covid-19, vendar pri Ani vidimo hude in zelo selektivne težave,« pravi Duchaine, »kar nakazuje na to, da verjetno obstaja še množica podobnih ljudi.«