Neplodnost prinaša velike čustvene stiske

Stres je eden od ključnih vzrokov za neplodnost v sodobni družbi, pomemben dejavnik je tudi pozno odločanje za družino. Najbolj plodno obdobje ženske je od 20. do 30. leta starosti, potem pa plodnost začne upadati. Tridesetletna ženska ima vsak mesec 20 odstotkov možnosti zanositve, kar pomeni, da med stotimi ženskami v enem ciklu v povprečju zanosi 20 žensk. Po 40. letu je verjetnost le še petodstotna. Mladim parom priporočamo, naj morda družino osnujejo prej, kot to določa povprečje, pravi prof. dr. Špela Smrkolj, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos in dodaja, da ima težave s plodnostjo eden od šestih parov v Sloveniji, kar je povprečje v državah Evropske unije.

Različni vzroki

Neplodnost je klinično opredeljena kot nezmožnost uspešne zanositve para po enem letu rednih nezaščitenih spolnih odnosov. To pomeni, da ima par spolne odnose z ejakulacijo redno, torej dva- ali trikrat na teden. Vzroki za neplodnost so v enakem deležu pri ženski in moškem ter približno v enakem deležu tudi pri obeh partnerjih hkrati. Pri približno 10 do 20 odstotkih parov vzroka ne najdejo. Kot pravi sogovornica, je pri ženskah v 30–40 odstotkih vzrok za neplodnost motnja ovulacije. »Slednjo najpogosteje povzročajo policistični jajčniki, endometrioza, neprehodnost jajcevodov, različne kronične bolezni, kot je motnja delovanja ščitnice ali čezmernega izločanja prolaktina, čezmerna ali prenizka telesna teža, motnje hranjenja, tudi čezmerna telesna vadba in jemanje določenih vrst zdravil,« pravi Smrkoljeva. Dodaja, da je neplodnost pri moškem največkrat posledica slabše kakovosti semena, lahko pa gre tudi za motnje erekcije, ejakulacije in druge, redkejše težave. Večinoma so vzroki za slabšo kakovost ali odsotnost semena genetski ali posledica vnetij, benignih in malignih tvorb, poškodb, motenj v spuščanju mod, posledice različnih operativnih posegov in različnih vrst zdravljenja bodisi kronične ali maligne bolezni, pa tudi uživanje steroidov. Prav tako neplodnost pri moških lahko povzročajo kajenje, uživanje alkohola ali drog, pomanjkanje vitaminov in mineralov ter debelost.

Uspeh zdravljenja je povezan s starostjo ženske in osnovnimi diagnozami para. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Velik dejavnik je stres

Pri zdravljenju je zelo pomembno, da neplodnost pravočasno prepoznamo, pravi Smrkoljeva. »Par obravnavamo kot celoto v ambulanti za neplodnost, kjer se opravijo potrebne preiskave, ki določijo potek nadaljnjega zdravljenja. Če je to enostavnejše, ga lahko nekaj mesecev vodi ginekolog na primarni ravni, preostale težave sodijo v center, kjer izvajajo zahtevnejše posege.«

Kot kažejo podatki, večina žensk, od 80 do 90 odstotkov, zanosi že med zdravljenjem, uspeh pa je zelo povezan s starostjo ženske in osnovnimi diagnozami para. Smrkoljeva poudari, da je zelo velik dejavnik stres. Pari, ki se spopadajo z neplodnostjo, so mu izpostavljeni zaradi družbenih pritiskov, niza najrazličnejših testiranj, postavitve diagnoze, zdravljenja in morebitnih neuspehov. »V sodobni družbi se, kljub enakosti med spoloma, breme težav, povezanih z neplodnostjo, še vedno večinoma pripisuje ženskam, ki zato nosijo znatno večje psihološko breme. Novejše raziskave poročajo, da imajo moški enako, če ne še večjo možnost pojava zapletov, ki lahko vodijo v neplodnost. Prav zato je pomembno, da pri odkritju in zdravljenju neplodnosti aktivno sodelujeta oba, moški in ženska, hkrati pa si stojita ob strani tudi s čustvenega vidika, saj bosta le s skupnimi močmi prišla do cilja,« sklene Smrkoljeva.