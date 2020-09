Napihnjenost preženite z masažo treh točk trebuha

Napihnjenost je najpogosteje posledica uživanja hrane, ki napenja. Velikokrat je zanjo krivo prehitro uživanje jedi, včasih vzrok za težavo tiči v zadrževanju tekočine v telesu. Ko se pojavi, uporabite prav posebno masažo trebuha, ki jo bo v hipu pregnala. Obstajajo tri točke, katerih stimulacija odpravi napihnjenost. Prva točka Nahaja se nad popkom. Najdete jo tako, da dlan položite tik nad njega, točka je nad zunanjim robom palca. Ko najdete pravo mesto, ga s kazalcem rahlo masirajte v smeri urinih kazalcev. Minuto in pol jo masirajte v to smer, nato pa še minuto in pol v drugo. Masaža spodbuja prebavo, izločanje tekočine iz telesa ter omili napihnjenost in tudi krče, ki jih ta morda povzroča. Druga točka Ta je tik nad popkom. Tudi to masirajte na enak način kot prvo. Masaža spodbudi izločanje plinov iz črevesja ter s tem pripomore k hitrejši odpravi napihnjenosti. Tretja točka Ta je centimeter in pol nad popkom. Masaža te naj poteka na enak način kot masaža prvih dveh. Tudi stimulacija zadnje točke spodbudi sproščanje plinov iz črevesja ter pospešuje delovanje prebave, s tem pa je napihnjenost hitreje premagana.