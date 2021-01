Namesto tablete na dan injekcija na mesec

Namesto vsakodnevnega jemanja tablet bo kmalu na voljo mesečna injekcija. FOTO: Shutterstock

Najprej tablete, nato injekcije

Ob zaščiti tudi testiranje HIV ali virus imunske pomanjkljivosti je v telesnih tekočinah (krvi, spermi, predsemenski tekočini, izločkih nožnice/materničnega vratu in materinem mleku), prenaša se z nezaščitenimi spolnimi odnosi in souporabo pribora za injiciranje drog. Najboljša preventiva je poleg kondoma poznavanje spolnih partnerjev oziroma spolni odnos z enim zvestim partnerjem, pri injiciranju nedovoljenih drog individualna uporaba igel, pri tetoviranju, prebadanju ali akupunkturi pa morajo biti instrumenti vedno pravilno sterilizirani. Nikakor ne gre prezreti testiranja, preventivnega ukrepa, ki ima najboljše učinke v družbi.

To je velik preskok, čisto nova paradigma pri zdravljenju oseb, ki živijo s HIV.

Četudi se zdi, da je v zadnjem letu vsa pozornost usmerjena le v boj proti novemu koronavirusu, se velike novosti obetajo tudi pri zdravljenju virusa HIV. Evropska komisija je namreč pred dnevi odobrila prvo zdravilo za zdravljenje omenjenega virusa s podaljšanim delovanjem. To bi lahko vsem, ki živijo s HIV, precej spremenilo življenje.Trenutno morajo namreč vsak dan jemati po eno ali več zdravil, po novem pa bi lahko prejeli aplikacijo zdravila prek injekcije enkrat na mesec ali celo na dva meseca. Na letni ravni bi to pomenilo, da bi se zaradi zdravila farmacevtske družbe ViiV Healthcare zmanjšalo jemanje zdajšnjih zdravil s 365 odmerkov na le 12 ali šest.Prof. dr., dr. med., s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana, pravi, da gre za velik napredek pri zdravljenju oseb, ki živijo s HIV: »To je velik preskok, čisto nova paradigma.« Pojasnil je, da nekateri pacienti pri nas že sprašujejo o tej možnosti zdravljenja. To bi jim namreč precej olajšalo življenje. Trenutno morajo vsak dan jemati tablete, ki jih tudi ves čas spominjajo na to, da imajo v sebi omenjeni virus. Po novem bi si zdravilo v telo vbrizgali le 12-krat (enkrat na mesec) ali pa šestkrat na leto (ena injekcija na dva meseca).Tomažič predvideva, da bi lahko nov način zdravljenja v Sloveniji uvedli že letos. Sprva bi sicer osebe, ki živijo z virusom HIV, en mesec jemale tablete cabotegravira ali rilpivirina. Nato pa bi, če bi zdravilo dobro prenašale oziroma ne bi imele težav, nadaljevale k aplikaciji zdravila prek injekcije.Tomažič upa, da bi v bližnji prihodnosti lahko izvajali tudi injiciranje protivirusnega zdravila, ki preprečuje okužbo z virusom HIV, oziroma t. i. PrEP. To bi bilo namenjeno HIV-negativnim posameznikom, ki kondoma ne uporabljajo redno.