Najboljša nega stopal

Res je, da bodo stopala v jesenskem in zimskem času skrita v topli obutvi, kar pa ne pomeni, da smete pozabiti na njihovo nego. Da bi bila koža na njih mehka in negovana, jim zato občasno privoščite luščilo iz sestavin, ki se zagotovo že skrivajo v vaš kuhinji. ​Voda in jedilna soda Zanj potrebujete tri litre vode in pet žlic jedilne sode. Vodo segrejte in jo prelijte v večjo posodo. Vanjo stresite sodo in noge v mešanici namakajte vsaj 20 minut.



Sledi luščilo: kamen za nego pet ali ne pregrobo strgalo posujte s sodo in s pripomočkom podrgnite dele stopal, na katerih se nahaja trda koža.



Po negi stopala splaknite, posušite, nanje nanesite debelo past vlažilne kreme ali vazelina in si obujte bombažne nogavice.



Nega je povsem naravna in si jo lahko brez skrbi sedem dni privoščite vsak dan. Sledi naj tedenski predah, po njem pa si tovrstno nego omislite enkrat tedensko.