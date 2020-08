Najboljša naravna maska, ki lasem vrača sijaj

Lasem koristi nega s kokosovim mlekom, kar je zlasti poleti, ko so ti zaradi sonca, slane morske vode ali vode v bazenih pogosto utrujeni, lomljivi in izgubijo naravni sijaj.

Uporaba naravnega pripomočka, ki jim povrne vitalnost in lepoto je na moč preprosta, iz njega lahko izdelate povsem naravno masko in z njo nahranite svoje lase. Le dve sestavini Potrebujete šest žlic kokosovega mleka in tri žlice medu.

Med in mleko zmešajte in tako pripravljeno masko nanesite na vlažne lase. Počakajte pol ure, splaknite in lase operite kot običajno. Zakaj je dobra Med je odličen za lase, saj deluje kot naravni regenerator, ohranja njihovo vlažnost ter jim zagotavlja sijaj.

Kokosovo mleko spodbuja rast las in krepi lasne korenine, saj vsebuje veliko vitamina E ter esencialnih maščobnih kislin, obnavlja poškodovane lase ter krepi lasne korenine.

Z redno uporabo omenjene maske lasje postanejo močnejši, na pogled bolj zdravi, mehkejši na dotik in izpadajo v manjši meri.