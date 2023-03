Miška, ki ima dva očka: iz moških celic ustvarili jajčece

Raziskovalci so ustvarili jajčece iz moških mišjih celic, ga oplodili in vstavili v samico, kjer se je jajčece razvilo v, zdi se, zdravega plodnega potomca, poroča Nature.com.

Rezultate raziskave so objavili v prvi polovici marca na mednarodnem srečanju na temo urejanja človeškega genoma v Londonu.

Mnogi se verjetno sprašujete, kako daleč smo do tega, da bi to bili mogoče pri ljudeh, odgovor pa se glasi: še zelo daleč. »Velika razlika je med mišjo in človekom,« je jasen razvojni biolog Katsuhiko Hayashi.

Nekateri vidijo v tem možnost zdravljenja neplodnosti ali celo razvoj enostarševskih zarodkov.

Leta 2018 so podoben poskus izvedli pri psih, samo iz jajčec ali samo iz sperme. Psi, ki so bili spočeti iz jajčec, so dočakali odraslo dobo in so bili plodni, medtem ko so tisti z dvema očetoma živeli le nekaj dni.