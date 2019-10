Rdeče meso: da ali ne?

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Mesnim izdelkom naj bi se v celoti izogibali, svetujejo zdravstveni strokovnjaki.

Prepogosto uživanje mesa in zlasti mesnih izdelkov v večjih količinah je lahko škodljivo za zdravje.

Nova raziskava, ki trdi, da rdeče meso in predelane mesnine najverjetneje niso nevarni za naše zdravje, je dvignila veliko prahu, zlasti med zdravniki in strokovnjaki, ki priporočajo, naj omejimo uživanje rdečega mesa.Svetovna zdravstvena organizacija je rdeče meso in predelane mesnine oziroma mesne izdelke označila kot rakotvorne, natančneje: rdeče meso razvršča v kategorijo verjetno rakotvornih snovi za ljudi, mesne izdelke pa v najvišjo kategorijo rakotvornih snovi za človeka.V to najvišjo skupino mednarodna agencija za raziskavo raka uvršča tudi tobak in azbest, vendar hkrati jasno sporoča, da te snovi niso enakovredno strupene za človeka – pri rdečem mesu gre namreč za nekaj deset stopenj nižje tveganje. Z rdečim mesom in mesnimi izdelki je najbolj povezan rak debelega črevesa​.​Javno zdravstvo po svetu poziva ljudi, naj omejijo uživanje tega mesa in znižajo tveganje za nastanek raka. Tisti, ki na dan pojedo 90 gramov mesa, naj bi količino znižali na 70 gramov. Pred dnevi pa je 14-članska mednarodna raziskovalna skupina pod vodstvom ​z univerze ​Dalhousie v kanadskem Halifaxu sporočila, da se rdečemu mesu ni treba odpovedati: »Glede na našo raziskavo ne moremo z gotovostjo trditi, da uživanje rdečega mesa in predelanih mesnin povzroča raka, diabetes ali bolezni srca.«Johnston dodaja: »Med 12 naključnimi kontrolnimi raziskavami, v katerih je sodelovalo 54.000 posameznikov, nismo našli statistično pomembne zveze s tveganjem bolezni srca, rakom ali diabetesom pri tistih, ki jedo manj rdečega mesa in predelanih mesnin.«​Svetovni sklad za raziskave raka, ki svari pred povezavo med rakom in uživanjem rdečega mesa, kajpak te razlage ne sprejema, ravno nasprotno: prepričani so, da bi utegnila precej ljudi spraviti v nevarnost. »Na teden ne bi smeli pojesti več kot treh porcij rdečega mesa, mesnim izdelkom pa bi se morali kar izogniti. Stojimo za našim raziskovanjem v zadnjih treh desetletjih in ljudi pozivamo, naj sledijo dozdajšnjim priporočilom.«To pa je uživanje pestre mešane prehrane, tudi mesa (rdečega od dva- do trikrat na teden, perutnine do trikrat na teden in rib dvakrat na teden), ki je pomemben ​vir beljakovin visoke biološke vrednosti. Meso v prehrani človeka, zlasti v obdobju rasti in razvoja, zagotavlja zadosten vnos cinka, železa, vitamina B12 ter vseh esencialnih aminokislin in maščobnih kislin.