Bolnica z levkemijo s pomočjo popkovnične krvi premagala virus hiv

Iz ZDA poročajo o bolnici z levkemijo, ki je premagala virus hiv s pomočjo nove metode uporabe popkovnične krvi. To odpira možnost ozdravitve več ljudi različnih ras, kot je bilo mogoče doslej, so v torek sporočili ameriški znanstveniki. Bolnica je prva ženska in pripadnica mešane rase, ki je tako premagala hiv. Doslej so poročali o dveh bolnikih, ki sta premagala hiv, ko so jima presadili kostni mozeg.

Popkovnična kri je širše dostopna kot matične celice odraslih, ki jih uporabljalo pri presaditvi kostnega mozga. Pri njej tudi ni potrebno tesno ujemanje s prejemnikom. Hkrati je večina darovalcev kostnega mozga v registrih ZDA belcev. Zgolj delno ujemanje sedaj na desetine Američanom, ki imajo virus hiv in raka, odpira nove možnosti zdravljenja, poroča The New York Times.

Pri bolnici so novo metodo uporabe popkovnične krvi uporabili za zdravljenje raka. Popkovnično kri je prejela od le delno ujemajočega darovalca. Običajna praksa doslej je bilo iskanje darovalca kostnega mozga podobne rase in etnične pripadnosti, kot je bolnik. Prejela je tudi kri bližnjega sorodnika, s katerim so njenemu telesu zagotovili imunsko obrambo ob prejemu popkovnične krvi.

Podrobnosti njenega primera so v torek predstavili v Denverju na konferenci o retrovirusih in oportunističnih okužbah. Spol in rasno ozadje novega primera po oceni raziskovalec pomenita pomemben korak naprej pri razvoju zdravila za aids, ki ga povzroča hiv. »Dejstvo, da je mešane rase in da je ženska, je resnično pomembno, tako znanstveno kot v smislu vpliva na skupnost,« je dejal strokovnjak za aids na kalifornijski univerzi v San Franciscu, ki ni bil vključen v primer, Steven Deeks.

Znanstveniki domnevajo, da okužba s hivom pri ženskah napreduje drugače kot pri moških. Ženske imajo sicer več kot polovico primerov okužb s hivom na svetu, a hkrati obsegajo le 11 odstotkov udeležencev v poskusnih zdravljenjih. Presaditev kostnega mozga za večino bolnikov ni realna možnost. Takšne presaditve so zelo invazivne in tvegane, zato jih praviloma opravijo pri bolnikih z rakom, potem ko so izčrpane vse druge možnosti.

Doslej sta bila znana le dva primera ozdravitve okužbe s hivom. Timothy Ray Brown je bil brez virusa 12 let, dokler ni leta 2020 umrl zaradi raka. Leta 2019 so poročali še o Adamu Castilleju. Obema so presadili kostni mozeg od darovalcev, ki sta imela mutacijo za blokado okužbe s hivom. Mutacijo so odkrili le pri približno 20.000 darovalcih, večina je severnoevropskega rodu.

Ženski, ki je zdaj že presegla srednja leta (točne starosti ni želela razkriti zaradi varovanja zasebnosti), so diagnosticirali hiv junija 2013. Protiretrovirusna zdravila so ohranila nizko raven virusa v njenem telesu. Marca 2017 so ji nato diagnosticirali akutno mieloično levkemijo. Avgusta istega leta je prejela popkovnično kri od darovalca z mutacijo, ki blokira hiv. Ker predvidoma lahko traja približno šest tednov, da se celice iz popkovnične krvi v telesu v celoti zasidrajo, je dobila tudi delno ujemajoče krvne matične celice od sorodnika prve stopnje.

Celice sorodnika so podpirale njen imunski sistem, dokler celice popkovnične krvi niso postale prevladujoče, zaradi česar je bila uporaba popkovnične krvi veliko manj nevarna, je pojasnil strokovnjak za nalezljive bolezni pri fakulteti Weill Cornell Medicine v New Yorku Marshall Glesby, ki je bil del raziskovalne skupine. »Celice sorodnika so bile kot most, ki jo je pripeljal do točke, ki jo je nato lahko prevzela popkovnična kri.« Bolnica se je 37 mesecev po prejemu popkovnične krvi odločila za prekinitev protiretrovirusnega zdravljenja. Več kot 14 mesecev pozneje je brez znakov okužbe z virusom hiv, ki povzroča aids. V krvnih preiskavah tudi niso zaznali protiteles na virus.

Popkovnična kri je kri novorojenčka, ki se nahaja v posteljici (placenti) in popkovnici. Poleg zrelih krvnih celic vsebuje tudi majhno število matičnih celic, ki sodelujejo pri obnavljanju telesa, tako da se delijo in dozorevajo v različne vrste zrelih celic, ki zamenjujejo stare, poškodovane celice tkiv in organov. Po porodu lahko popkovnično kri odvzamejo in shranijo ter jo uporabijo kot vir krvotvornih in drugih matičnih celic za zdravljenje bolezni s presajanjem celic. Trenutno lahko na ta način pozdravijo nekatere rakave bolezni krvi in dedne motnje presnove ter imunskega sistema.