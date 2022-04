Ste alergični na cvetni prah? To so znaki, ki mučijo alergike

Zabuhle, srbeče in solzne oči, popolnoma zamašen nos z nenehnim prozornim izločkom in kihanje so prvi in najpogostejši znaki alergije na cvetni prah. Osebe, ki trpijo zaradi tovrstne alergije, se v pomladnem času, ko je cvetenje rastlin najbolj aktivno, skoraj ne upajo več v naravo. Nekoliko lažje sicer preživijo doma, pa četudi morajo zapreti prav vsa okna v stanovanju oziroma hiši. Ker pa se cvetni prah poleže prav povsod, kamor stopi človek, si morajo posamezniki z alergijo na cvetni prah pogosteje umivati lase in redno prati ter menjavati oblačila. Le tako namreč preprečijo, da bi jih cvetni prah oviral tudi v zaprtih prostorih.

​Na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so ob tem v posebni zgibanki opozorili, da cvetni prah v domove prinesejo tudi hišni ljubljenčki na svojih kožuhih: »Cvetni prah se v notranjih prostorih nalaga tudi v prahu, ki se z aktivnostmi stanovalcev ponovno razprši po zraku,« razložijo in svetujejo, da prostore zračimo le ponoči ali po dežju, perila ne sušimo zunaj in se ob prihodu domov preoblečemo, umijemo obraz in lase. Oblačil, ki smo jih nosili zunaj, seveda ne odložimo v spalnico.

Tudi hišni ljubljenčki prinašajo cvetni prah na svojih kožuhih v dnevne in spalne prostore.

Sezonska bolezen

Osebe z alergijo na cvetni prah morajo biti pozorne tudi med vožnjo z avtomobilom. »Okna avtomobila naj bodo zaprta. V prezračevalnih napravah uporabljamo zračne filtre, ki zadržijo cvetni prah (zrna so pri večini alergenih rastlin velika med 10 in 100 mikrometri),« poudarjajo na NLZOH in še, da naj se alergiki v času, ko je v zraku največ cvetnega prahu, izogibajo športnim dejavnostim na prostem in daljšemu zadrževanju zunaj: »Nekatere rekreacijske površine in igrišča so zasajeni z visoko alergenimi drevesi in obkroženi z nepokošeno cvetočo travo.«

Če nič od naštetega ne pomaga, so lahko rešitev zdravila. Kot je pred dnevi za Delo povedala prof. dr. Ema Mušič, dr. med., lahko posamezniki v kritičnem času jemljejo tablete antihistaminika, po presoji specialista ob zelo hudih težavah nekaj dni tudi tablete kortikosteroida. »Obstajajo tudi nosna pršila in kapljice za oči z navedenimi zdravili, ki ublažijo histaminske učinke. Specifično imunoterapijo začenjamo vsaj dva meseca pred kritičnim cvetenjem in jo izvajamo še med cvetenjem in krajši čas po njem,« je razložila.

Alergije na cvetni prah se na žalost ni mogoče znebiti. »Alergija je akutna, pretežno sezonska bolezen. Z leti je neprijetnih sezon vedno manj, to pa dosežemo tudi s sodobnim preventivnim pristopom. Zelo redko je potek bolezni kroničen, tedaj so tudi dogajanja v telesu drugačna in sodelujejo tudi druge imunske celice, kot so eozinofilci. Zdravnik tedaj uvede še dodatno terapijo,« pravi Mušičeva in dodaja, da prehude akutne simptome spomladi preprečujemo s predsezonsko in posezonsko specifično imunoterapijo (desenzibilizacijo). »Te postopke vodijo alergologi in so uspešni. Poleg aplikacije ustreznega alergena v injekcijah je danes v rabi pretežno specifična imunoterapija z nanosom obdelanega alergena pod jezik.«

V razvitem svetu se ta nadloga pojavi pri 10 do 30 odstotkih prebivalstva, zbolijo otroci in odrasli.

Kot še spomnijo na NLZOH, je lahko v oporo pri samoopazovanju in preventivnem obnašanju tudi dnevnik cvetnega prahu, kjer posamezniki z alergijo na cvetni prah beležijo simptome svoje bolezni. Pa seveda spremljanje napovedi o obremenjenosti zraka s cvetnim prahom, ki jo objavlja Arso.