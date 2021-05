Vrsta razmerja, ki najbolj osrečuje

V časopisu Psychology & Sexuality so pred nedavnim objavili študijo, ki je razkrila, da so posamezniki v odprtih zvezah v povprečju za 20 odstotkov srečnejši od tistih, ki so vpeti v monogamni odnos. V raziskavi je sodelovalo več kot 500 prostovoljcev, ki so svojo zvezo označili kot odprto, ter prav toliko posameznikov, ki so prisegali na tradicionalno obliko razmerja. Zanimivi rezultati Izvajalci so se osredotočili na mentalno zdravje posameznikov ter na njihovo zadovoljstvo in ugotovili, da je anksioznost pri osebah v odprtih razmerjih v primerjavi s tistimi v monogamnih zvezah za 19 odstotkov manjša, stres je pri prvih manjši za 16 odstotkov, tveganje za depresijo pa v primerjavi z drugimi manjše za 13 odstotkov.



Prav tako je med partnerji v odprtih zvezah 23 odstotkov več strasti ter so približno 14 odstotkov bolj samozavestni in na splošno zadovoljnejši z življenjem. ​Še več prednosti Po nekaterih ocenah v razvitih zahodnih deželah vsaka 25. oseba živi v odprti zvezi oziroma dopušča seks partnerja z drugim, psihologi pa k temu dodajajo, da tisti, ki v odnos spustijo tretjo osebo, večinoma zaslužijo več od monogamnih. Ob tem osebe v odprtih razmerjih medsebojno bolje komunicirajo, lažje premagujejo spore ter nesoglasja in se manj jezijo na partnerja v primerjavi s tistimi v monogamnih zvezah. Lastnosti za lepšo zvezo »Ljudje v poligamnih odnosih morajo pozornost namenjati več osebam, zato ne preseneča, da premorejo boljše čustveno-socialne veščine, ki omogočajo skladnejše odnose,« je povedal vodja študije Thomas Brooks z univerze Teksas. Dodal je: »Prav tako so partnerji v odprtih zvezah prilagodljivejši in bolj razumevajoči, vse to pa pozitivno vpliva na kakovost odnosa in seveda tudi na življenje posameznika.«

