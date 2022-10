To so znaki, da bosta le prijatelja

Tudi med prijatelji se lahko rodi kemija in zgodi romantični trenutek, ko eden ali oba spoznata, da si želita več kot samo prijateljstvo. Idealno je, če to spoznata oba, včasih pa se zgodi, da eden od prijateljev narobe bere, razume obnašanje drugega in pričakuje, da bosta skupaj. To lahko traja, a obstajajo zanesljivi znaki, ki govorijo o tem, da bosta dva ostala samo prijatelja, le glave ne smete tiščati v pesek.

Intimno življenje

Če vam prijatelj pripoveduje o drugih potencialnih partnerjih, vam razlaga, kaj ob tem čuti, hodi na zmenke, potrebuje vaš ljubezenski nasvet, jasno sporoča, da išče partnerja – in vi niste med njimi. Ne trudite se biti privlačni, ampak poskusite ohraniti prijateljsko kemijo.

Če poskrbi, da nista nikoli sama, ni ravno zaljubljen v vas. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Če tvegate, da vas prijatelj romantično opazi, tvegate tudi prijateljstvo, kajti privlačnost mora biti obojestranska. Kadar ni, lahko počijo tudi največja prijateljstva, zato razmislite, ali je romantičen preskok sploh realen in izvedljiv.

Spogledovanje

Zaljubljeni ljudje se spogledujejo, izkoristijo vsako priložnost, da se dotaknejo osebe, ki jim je všeč, ali da jih ta opazi, zato se pogosto lepo oblečejo in uredijo, medtem ko vi tega z njimi ne doživite, ker niso zaljubljeni v vas. Ne dotikajo se vas po naključju, v vaši bližini so oblečeni ležerno, drugim razlagajo, da sta kot brat in sestra. Tudi če se spogledujete z njimi, vam tega ne vračajo.

Druženje

Ko je nekdo zaljubljen, želi preživljati veliko časa sam z ljubljeno osebo. Če prijatelj poskrbi, da nista nikoli sama, ampak vedno v družbi ali skupini ljudi, kjer ni priložnosti, da bi se zgodil trenutek v dvoje, ni ravno zaljubljen v vas.

Male velike stvari

Prijatelj vas potrebuje, tako kot vi potrebujete njega. Lahko vam razlaga najbolj nesmiselne ali prostaške stvari, ki vas odbijajo, lahko vas izkorišča za vsakdanje usluge in ima nenavadne, včasih težko uresničljive zahteve. Vsako prijateljstvo ima svoja pravila, ki jih sprejmete ali pa ne, a bodite tako iskreni do sebe, da si priznate, da takšno prijateljstvo še ni ljubezen.