Skrbi me za hčerkine otroke, pri 28 je že dvakrat ločena

Moja hčerka je stara komaj 28 let in se je že drugič ločila. Iz prvega zakona ima sina, v drugem je rodila dvojčka. Moje mnenje je, da ona sploh ne skrbi za otroke. Natančnejše bi rekla, da zelo slabo skrbi zanje. Sem v precepu, ali naj se vmešam in jaz poskrbim za njene otroke, ali bo dovolj, da se pogovorim z njo? Kaj vi menite?

Odgovor svetovalke si lahko preberete na onaplus.si.