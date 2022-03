Pet stvari, ki jih ne smete govoriti goli

Morda se tedaj, ko pred njim odvržete vse krpice, res ne počutile najbolj sproščeno ter samozavestno. Zlasti ne ob prvih priložnostih. A kljub temu se morate izogibati nekaterim pripombam, da ne bi ubili čisto vse strasti. Česa nikoli ne govorite goli?

Sovražim svoje …

Samozavest je seksi. Negotovost vase, zlasti neupravičena, ki izvira iz lepotnih idealov, katere nam vsiljuje sodobna družba, žal ni.

Zato se vzdržite takšnih pripomb. Kajti ne glede na to, da morda niste popolni, ste seksi in privlačni prav takšni, kot ste.

Ti je všeč moje …

Vseeno je, kako boste izjavo nadaljevali, iskanje potrditve glede zunanjega videza nikoli ni dobra pot za lepo spolno izkušnjo.

Tako kot prva izjava namreč nakazuje na negotovost, negotovost žal ni privlačna in s takšnim vprašanjem ne boste storili nič drugega, kot nekoga spravili v zadrego.

Ugasni luč

Še en pokazatelj nezaupanja vase in preobremenjenosti z videzom. Eno je, če želite s pridušeno svetlobo pričarati intimnejše vzdušje, nekaj povsem drugega pa, če se v temi želite skriti. Skrivanje ni seksi.

Oprosti zaradi mojega (izbranega dela telesa)

Ne opravičujte se zaradi morebitne fizične »nepopolnosti«. Ste takšni kot ste in za pravega ljubimca najlepši ter neprecenljivi.

Tega nočeš videti

Skrivanje določenih delov telesa pred partnerjem je nedopustno. Ne glede na to, na kaj niste najbolj ponosni, spremenite pogled nase in se začnite ceniti. To je namreč pot do odličnega seksa, ne pa prikrivanje določenih, največkrat namišljenih napak.