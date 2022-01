Osebe s to krvno skupino so najboljši ljubimci

Osebe, ki se jim po žilah pretaka kri določene krvne skupine, so dobre v logičnem mišljenju, premorejo odličen smisel za orientacijo, cenijo občutek moči ter so vselej osredotočene na doseganje zastavljenih ciljev. So impulzivne in dinamične, vse te lastnosti krasijo posameznike s krvno skupino 0.

Kombinacija vsega

Prav ti slovijo tudi po veščinah v postelji. So namreč hkrati strastni, nežni, grobi in nepredvidljivi. Odlično znajo združiti vse te kvalitete ter z njimi pričarati nepozaben seks.

Več raziskav je zato pokazalo, da so upravičeno smatrani kot najboljši ljubimci.

Brez dolgočasja

Najbolj jim odgovarjajo partnerji, ki so prav tako, kot oni sami, v postelji nepredvidljivi, kajti ne prenesejo dolgočasja in rutine. To namreč pri njih ubija strast. Adrenalin je ključna sestavina njihovega življenja, ta jih navdaja s pozitivno energijo, ki jo znajo izkoristiti tudi med rjuhami.

Ob tem gre za po naravi optimistične junake, ki pa imajo tudi negativne točke: pogosto jih hromita stres in dolgočasje.