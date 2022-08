Hčerki sta mi zamerili, ker sem se zaljubila v družinskega prijatelja

Z možem imava dve hčerki. Družinsko se ukvarjamo s turizmom in to nam že od nekdaj vsem skupaj zapolni celo poletje. Velikokrat je bilo zelo naporno, ampak smo stisnili skupne moči in je šlo. Ko sta bili hčerki še majhni, mi je vse to ustrezalo, ko sta odrasli, pa se je v meni pojavil občutek tesnobe. Z možem sva se odtujila in med nama ni bilo več ljubezni. Takrat sem se zbližala z družinskim prijateljem, med nama je preskočila iskrica in zaljubila sva se. Ko sem s tem seznanila mojo družino, sta mi hčerki zamerili. Nočeta več govoriti z mano, pravita, da sem ju razočarala.

Moji deklici imam najraje v življenju, zato me je to zelo prizadelo. Bila sem prepričana, da bosta pri 25 in 16 letih, kolikor sta stari zdaj, razumeli, da sem hrepenela po sreči in ljubezni. Zanima me vaše mnenje, sem ravnala prav?

