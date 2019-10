Tri skrivnosti v zvezah

Ne gre vedno za to, kakšne so skrivnosti, ampak najprej za to, kakšno je partnerstvo in kakšna stopnja zaupanja vlada v njem. Če je visoka, potem partnerja načeloma delita vse, če je ni, temačne skrivnosti postanejo še bolj temačne. Spolne fantazije Če bi jih radi uresničili s svojim partnerjem, je vsekakor najbolje, da mu to poveste in vidite, kam pes taco moli. Če pa ste z nekom šele nekaj časa, je morda bolje, da s tovrstno iskrenostjo malce počakate. Število bivših Ne gre samo za to, s koliko partnerji je seksal naš partner, ampak tudi, ali je bil zaščiten, ali je bil zaljubljen, nor od strasti ... Torej, ne gre za vztrajanje pri številkah, lepo pa je, da ste iskreni in poveste, kaj je bilo pomembno. Nezadovoljstvo v postelji Zelo težko je priznati nezadovoljstvo v postelji, večina ljudi se tega ustraši, nato pa v strahu molči, ker se boji, da bi bilo še slabše, ali pa misli, da mora potrpeti. V partnerstvu, kjer vlada zaupanje, bi o teh rečeh morala potekati obojestranska komunikacija, na podlagi katere se lahko vidi, kaj se da spremeniti.