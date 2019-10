Pet obveznih, čeprav ne vedno prijetnih debat o seksu

Spolna kemija je kombinacija čustvene in fizične privlačnosti, da pa bi ta čim dlje ostala, je nepogrešljiv pogovor o seksi temah. Vse niso prijetne, a vseeno morajo biti na seznamu debat, ki se odvijajo med dvema v razmerju. Fantazije in fetiši Ne glede na to, kakšne so, če bosta o tistem, kar se vama pogosto porodi v vročih mislih, drug z drugim spregovorila, bosta ne le spoznala vajine skrite želje, temveč si bosta odprla poti za nove spolne avanture. Med množico sanjarjenj so gotovo tudi ideje, ki jih lahko iz misli poneseta v spalnico. Spolna zgodovina in skrivnosti Spolno prenosljive bolezni, s seksualnostjo povezane travme, spolne prakse v preteklosti, o vsem tem morata odkrito spregovoriti že na samem začetku zveze. Tako telesno kot mentalno zdravje sta vendarle na prvem mestu. Želje in potrebe Nihče ne zna brati misli in nemogoče je pričakovati, da bo partner sam uganil, kaj vam v postelji najbolj prija. Prav tako tega ne more on pričakovati od vas, zato z besedo na dan: ubesedita želje, potrebe in pričakovanja ter omogočita, da bodo resnično izpolnjene. Količina seksa, ki vam odgovarja Spolna nekompatibilnost je dejstvo, ki lahko načne temelje odnosa. Zato je to, kako pogosto je za vas dovolj pogosto, dobro pojasniti, še preden se zapleteta v resen odnos. Če so med vajinimi pričakovanji velika razhajanja, je treba poiskati srednjo pot, ki bo odgovarjala obema. Če to ni mogoče, si je treba pač zagotoviti priložnost drugje. Kaj vama je všeč in česa ne marata Če sta se dolgo par, vama je že povsem jasno: vsak seks ni dober, kaj šele odličen. A da bi bilo čim več takih seans, je dobro spregovoriti o tem, kar vama prija, in tistem, kar ne pripelje do želenega cilja. V prid temu opisujte dejanja in občutke. Brez dlake na jeziku, dobremu spolnemu življenju v prid.