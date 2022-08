Z najmanj kompliciranja: Domači sadni namazi

Takole: ne doda sladkorja, sadje zgosti tako, da odvzame sok, kuhanje skrajša na minimum in se zanaša na znanost pravilne hitre pasterizacije. Nastane zelo naraven namaz in mi smo bili pri Slavku Turšiču, na bohotni kmetiji pri Borovnici, ter vse to opazovali in poskusili.

