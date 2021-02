To so najbolj inovativna živila

S pomočjo projekta potrošnik laže prepozna nova živila z ugodnejšo hranilno sestavo. FOTO: Getty Images

Na razpis jih je prispelo 81

K zdravju bomo pripomogli, če bodo ljudje začeli segati po izboljšanih izdelkih.

Mnoga nova živila so zelo zanimiva po hranilni sestavi in hkrati zasledujejo sodobne trende ter zahteve potrošnika, a zaradi raznolikih razlogov informacija o novem živilu pogosto do kupca ne pride.

Inštitut za nutricionistiko je razglasil in nagradil najbolj inovativna živila leta 2021, ki so bila proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu. Nagrade so prejeli Engrotuš v sodelovanju zin Pekarno Geršak za pirin kruh z drožmi, kmetija Kukenberger v sodelovanju s kmetijo Kastelic za ekološki jogurt domače jabolko, Ljubljanske mlekarne za sadni skutici Mu Muki borovnica in malina, Mercator IP za izdelke iz linije Minute, pripravljene iz bulgurja, kamuta in črnega riža z zelenjavo, Žito za linijo brezglutenskih kruhov Be free in Malinca v sodelovanju z BeLife za brezalkoholno pijačo kombuča z okusom maline. Izobraževalni center Piramida Maribor pa je prejel posebno nagrado za inovativnost izdelkov iz študentskih programov za pirin polnozrnati kruh z manj soli. Hkrati so letos proizvajalce med drugim povabili, naj razvijejo polnozrnate izdelke, v tej skupini izdelkov je nagrado prejel Spar Slovenije za polnozrnati kruh.Kot pravijo na inštitutu, je namen projekta in nagrajevanja izbranih živil ozaveščanje potrošnikov, ki na ta način lažje prepoznajo nova živila z ugodnejšo hranilno sestavo. Nagrajeno živilo namreč proizvajalec lahko promovira ob uporabi posebnega znaka, ki ga naredi prepoznavnega na trgu in potrjuje njegovo dodano vrednost.Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje – Dober tek Slovenija. Ker epidemiološka situacija ni omogočala izvedbe običajne razglasitve, so obrazložitve nagrad in videoposnetki z odzivi nagrajencev objavljeni na spletni strani Inštituta za nutricionistiko.Na inštitutu poudarjajo, da so mnoga nova živila zelo zanimiva po hranilni sestavi, hkrati pa zasledujejo sodobne trende in zahteve potrošnika, a zaradi raznolikih razlogov informacija o novem živilu pogosto ne pride do potrošnika.O vrednotenju inovativnosti živil je doc. dr.povedala, da »v prvi vrsti temelji na sestavi živil in njihovi hranilni vrednosti. Gre za posebno znanstveno metodo, po kateri živila razvrstimo z bolj ali manj ugodno prehransko sestavo, pri čemer merimo predvsem količino sladkorjev, nasičenih maščob in soli ter na drugi strani vsebnost prehranskih vlaknin, sadja in zelenjave.Od skupaj prejetih 81 predlogov je več kot polovica izdelkov dosegla ugodno oceno za prehransko sestavo.«Prav vsa izbrana živila so vredna pozornosti. Eno bolj zanimivih so zasnovali pri Mercatorju IP, d. o. o., kjer so v kategoriji predpripravljenih izdelkov v okviru linije Minute predstavili izdelek iz bulgurja, kamuta in črnega riža z zelenjavo, ki je bogat vir prehranskih vlaknin. Lahko izbiramo med bulgurjem s paradižnikom, papriko in bučkami ter črnim rižem z bučkami, papriko, korenjem, grahom in porom. Izdelke lahko zaužijemo hladne ali pa jih pogrejemo. Kot nalašč za prihajajoče turbulentne čase, ko se bo korona nehala in se bo spet hitelo.Spar Slovenija je dobil nagrado za polnozrnati kruh, izdelan iz mešanice štirih polnozrnatih vrst moke: pšenične, pirine, ovsene in ržene. Kruhu, spečenemu v modelu, kar ustvari aromatično skorjo, so za okus dodali nakaljena semena lanu, ovsena zrna in vlaknine korenja. Zanimiv in dobrodošel je tudi Žitov brezglutenski kruh Be Free, ki je zapakiran v posebni embalaži, ki omogoča dopeko na prodajnem mestu ali doma. V liniji Be Free so za zdaj pripravili tri vrste brezglutenskega kruha: classic, ajdov ter s semeni.