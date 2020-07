Stročji fižol s slanino

Za 4 osebe:

8 rezin slanine

1 kg tankega stročjega fižola

3–4 stroki česna

oljčno olje, sol

vejica rožmarina

Stročji fižol očistimo, narežemo na deset centimetrov dolge kose in skuhamo v slani vodi; vre naj le nekaj minut, da bo ostal čvrst. Česen olupimo in stremo ter na hitro prepražimo v ponvi, da zadiši, potem ga pretresemo v skodelico. Fižol razdelimo na šopke in jih ovijemo v slanino. Spnemo z zobotrebci in naložimo v ponev. Dodamo rožmarin in potresemo s česnom. Popečemo z vseh strani, da se slanina lepo zapeče.

Običajno bi slanino narezali na koščke, popekli in dodali kuhanemu fižolu, a zakaj ne bi oblikovali majhnih šopkov, ponudimo pa jih kot prilogo ali malico oziroma zgodnjo večerjo. Jed lahko ponudimo tudi hladno. Fižol v šopkih bi lahko tudi dušili v omaki ali pa ga popečemo in prelijemo pozneje.Zraven bi se med drugim podala smetanova omaka, pa tudi krompir. Pri tej jedi je zelo pomembno, da fižola ne razkuhamo, saj sicer ne bomo mogli oblikovati šopkov. Za brezmesno različico šopke povežemo s stebli katerega od zelišč.