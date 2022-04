Spet je čas za šparglje: divji imajo izrazit okus

Šparglji so sezonska zelenjava, ki zaznamuje spomladanske jedilnike ljubiteljev posebnih in izrazitih okusov. Nabiramo jih od konca marca, v aprilu in maju, sezona pa lahko traja celo do junija, odvisno od vremenskih razmer. Še bolj od vrtnih špargljev so cenjeni divje rastoči, ki v sezoni v naravo privabijo številne nabiralce.

Pri nas jih najdemo predvsem v Istri pa tudi na Krasu in Vipavski dolini. Rastejo v precej neuglednem okolju, skriti v podrasti ob gozdnih robovih in cestah, še najraje v družbi robide, tako da jih ne bo prav lahko spraviti na čistino. Divji šparglji so manjši in tanjši, vendar izrazitejšega okusa, medtem ko pri vrtnih lahko izbiramo med zelenimi in belimi. Slednje vzgajajo po posebnem postopku, od zelenih pa se razlikujejo tudi po okusu, ki je nekoliko blažji. Ne glede na to, ali so divji ali vzgojeni, šparglje uporabimo kar se da sveže, čvrstih in sočnih stebel. To preverimo tako, da jih poskusimo upogniti, sveži bodo pri tem počili. Preverimo tudi, da stebla niso olesenela, saj so taka neuporabna za pripravo jedi, lahko pa iz njih skuhamo jušno osnovo. Bolje to, kot da jih zavržemo, saj niso prav poceni. Šparglje z debelo lupino olupimo, kar najbolje opravimo z dobrim, ostrim lupilnikom, z nožem bomo preveč zarezali v meso in bo preveč odpada.

Beli so bolj nežni. FOTO: Alexraths/Getty Images

Mlade, sveže lahko dušimo, popečemo na žaru ali uživamo surove. Zelo dobro se ujamejo z oljčnim oljem, smetano in mlekom ter jogurtom, odlični so v namazu s skuto. Zelo dobri so v kombinaciji s česnom in vsemi primorskimi specialitetami, na primer pršutom. Sicer jih lahko gostimo v številnih jedeh in izvedbah, v juhi ali prilogi, dušene, pečene, kuhane. Kombiniramo jih z drugo zelenjavo, mesom, testeninami, krompirjem, odlični so v rižoti ali v družbi različnih vrst kaše ali stročnic. Sveže vršiške odščipnemo in prihranimo za okras, potresemo jih po juhi, rižoti ali omaki. Iz njih pripravimo zanimive prigrizke, na primer ovite v pršut ali slanino popečemo na žaru, ti bodo tudi privlačnega videza.

Ne potrebujejo veliko dodatkov oziroma začimb, pravzaprav bi bilo škoda prekriti njihov odlični okus.