Prihaja največja tržnica gorenjskih dobrot

V letu, ko je Slovenija evropska gastronomska regija, v ospredje stopajo domače dobrote. Sobota je marsikje pri nas tržni dan in nič drugače ni v Kranju, kjer ta dan najdemo kar dve tržnici: osrednjo in tisto pri vodnjaku na Glavnem trgu. V največjem gorenjskem mestu sta še dve mesečni tržnici: stražiška (vsak drugi petek v mesecu) in mavška (vsak četrti petek v mesecu, torej ravno danes). To nedeljo se na Brdu pri Kranju obeta še največja tržnica gorenjskih dobrot: na njej pričakujejo več kot 40 ponudnikov zelenjavnih, mlečnih, sadnih, mesnih in drugih izdelkov z vse Gorenjske.

Vrhunska kulinarična doživetja

Uvodne takte bodo na Brdu pri Kranju naredili že danes, ko bo strokovni posvet. Med drugim bo minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek govoril o pomenu pridelave in predelave lokalne hrane, direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak se bo osredotočila na pomen lokalne hrane v gastronomski ponudbi slovenskega turizma, Janez Bogataj pa bo predaval o tem, kako graditi kulinarično prepoznavnost.



Proti poldnevu bodo za govorniški oder stopile tri gostinske ekipe: Marcela Klofutar in Uroš Štefelin (Vila Podvin, ena Michelinova zvezdica) bosta govorila o o sodelovanju s pridelovalci lokalne hrane, Tomaž Bolka (Gostilna Krištof) bo povedal nekaj besed o kulinaričnih zgodbah, Janez Šetina pa bo predstavil, kako JGZ Brdo oblikuje vrhunska kulinarična doživetja.

Michelinki na Račjem otoku

Jedro dogodka bo pojutrišnjem, v nedeljo, ko na Brdu pri Kranju pričakujejo več kot 40 gorenjskih kmetovalcev, ki bodo na stojnicah prodajali in predstavljali lokalne dobrote. »Že lani, ko smo pripravili prvi dan domačih dobrot, je bil obisk izjemen,« je povedala Smiljana Slavec iz Centra Stonoga, ki je eden od organizatorjev Dneva domačih dobrot.



Med drugim se bodo na Brdu predstavili nosilci blagovne znamke Bohinjsko, ki je z domačimi izdelki postala že dobro prepoznavna, poleg kmetovalcev bosta tu tudi ekipi iz Biotehniškega centra Naklo in Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled.



Za tiste, ki bi radi okusili, kaj vse lahko pripravimo iz gorenjskih sestavin, bosta v nedeljo na Račjem otoku kuhala dva chefa iz restavracij z Michelinovo zvezdico: Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu), ki od nedavnega skrbi tudi za kulinariko na Brdu in v preostalih protokolarnih objektih, ter Uroš Štefelin iz Vile Podvin.



Ni nepomembno: v nedeljo bo v Park Brdo, ki ga bodo med 10. in 16. uro zavzeli Dnevi domačih dobrot, prost vstop.

