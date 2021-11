Recept: pečena cvetača

Za 4 osebe:

1 srednje velika cvetača

1 čebula

1 skodelica naribanega sira

sol, poper

mlet čili, kurkuma

oljčno olje

1 žlica limonovega soka

šopek peteršilja

Cvetačo očistimo, operemo in razdelimo na cvetove ter stresemo v večjo skledo. Čebulo olupimo, narežemo na tanke lističe in dodamo cvetači. Pokapljamo z oljčnim oljem in limonovim sokom, solimo in popramo ter potresemo s kurkumo in čilijem. Dobro premešamo in pustimo stati petnajst minut. Potem stresemo v pekač, ki smo ga obložili s peki papirjem, po njem razporedimo cvetačo in potisnemo v pečico, ogreto na 200 stopinj. Pečemo dvajset minut, premešamo, potresemo s sirom in pečemo še dvajset minut oziroma toliko, da se cvetača zapeče in sir raztopi. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in postrežemo z omakami.