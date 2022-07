Krhko testo pri teh pitah obložimo s sadjem ali zelenjavo

Poleti, ko imamo na voljo številne sveže pridelke, je res pravi užitek kuhati, obilje sadja in zelenjave pa nam omogoča, da je jedilnik vsak dan drugačen. Med priljubljenimi jedmi, pripravljenimi iz sadja in zelenjave, so pite, slane postrežemo kot samostojno jed, prilogo ali vmesni prigrizek, sadne pa kot sladico.

Moka, maslo, voda in sol za osnovno testo FOTO: Daniele Greco/Getty Images

Najbolj enostavne pripravimo iz krhkega testa, pri tem pa se poigramo z njihovimi oblikami. Pripravimo jih v navadnem pekaču ali modelu za torte, nekaj posebnega pa so francoske galete nepravilne oblike z grobo zavihanim robom. Morda ste slišali tudi za krostate, gre prav tako za pito, le da v italijanski izvedbi.

Galete so tako hitro pripravljene, da jih lahko ponudimo tudi nenapovedanim obiskom, osnovne sestavine pa imamo skoraj zagotovo zmeraj pri roki. Za testo namreč potrebujemo le moko, maslo in sol ter malo vode, obložimo pa ga s poljubnim sadjem ali zelenjavo. Sladko galeto pripravimo na primer z jagodičjem, breskvami, hruškami, jabolki, odlična je slivova, marelična, jeseni kakijeva.

Sadje narežemo na tanke rezine, od pol do največ enega centimetra bo ravno dovolj, da se bo speklo enakomerno s testom. Če je zelo sočno, testo potresemo s krušnimi drobtinami, mletimi mandlji ali lešniki ali pa kar v sadje zmešamo malo moke, škroba ali grobo mletih oreškov, če je sadje kislo, tudi sladkor. Oreške lahko posujemo tudi po vrhu, v vsakem primeru se odlično podajo k sadju.

Tudi za zelenjavno galeto je v tem času na voljo dovolj sestavin, uporabimo bučke, jajčevce, paradižnik, papriko, nadvse imenitne bodo artičoke, dodamo na tanke lističe narezano čebulo ali por, čudovita je galeta s svežimi gobami. Zelenjavo kombiniramo s sirom, bodisi mehkim bodisi trdim, ki ga naribamo po vrhu. Seveda ne pozabimo na zelišča, sveža ali sušena, da bo pita sočna, pa jo pokapljamo z oljem.

Ne skoparimo z zelišči.

Nadev vedno naložimo na sredino, nekaj centimetrov širok rob pustimo prazen, potem pa ga zapognemo proti sredini, čez nadev. Tudi testo zelenjavne galete potresemo z drobtinami, če uporabimo zelo sočne sestavine, kot je paradižnik.

Namesto velike galete lahko spečemo več majhnih, velikih ravno za enega jedca, to bo zlasti razveselilo otroke.