Gorenjske ribe z Luko Jezerškom

Luka Jezeršek, eden od treh sodnikov slovenskega MasterChefa Foto: Dejan Javornik

Bandeljci s postrvjo (recept Luke Jezerška, Akademija Jezeršek) Za približno 20 žepkov:

600 g maslenega listnatega testa

100 g pora

100 g korenčka

70 g kremnega sira

150 g fileja dimljene postrvi

drobnjak

1 jajce (za premaz)

malo maščobe

sol, poper

Por narežemo na drobno, korenček na drobno naribamo. Popražimo ju na malo maščobe, da ovenita. Ohladimo.

Očiščen file postrvi na drobno sesekljamo. V skledi ga pomešamo z ohlajeno zelenjavo, smetanovim sirom in nasekljanim drobnjakom. Solimo, popramo in zmešamo v nadev.

Kos že razvaljanega listnatega testa razvijemo in s pomočjo okroglega obročka (ali kozarca) izrežemo kroge. Robove premažemo z razžvrkljanim jajcem in na vsakega položimo žličko nadeva. Prepognemo in spnemo v žepek.

Žepke polagamo na pekač, prekrit s papirjem za peko. Premažemo z razžvrkljanim jajcem.

Pečemo od 25 do 35 minut v pečici, ogreti na 175 stopinj Celzija.

Žepki za predjed, nato pa testenine

FOTO: Špela Ankele

V mesecih, ko se je vse selilo na splet, so se tam odvijali tudi kuharski tečaji. Marsikje še vedno potekajo na daljavo, enega pa je te dni prek zooma vodil mojsterKuharsko delavnico je pripravil BSC Kranj, spletni dogodek pa je regionalna razvojna agencija in regionalna podporna institucija za razvoj podjetništva na Gorenjskem pripravila v sklopu projekta Gorenjske ribe, ki ga delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Kot so pojasnili v BSC Kranj, so brezplačno delavnico pripravili zato, da bi javnosti predstavili recepte, v katerih lahko uporabimo ribe iz gorenjskih ribogojnic. Za takšen korak so se odločili tudi zato, ker ugotavljajo, da Gorenjci premalokrat pripravimo jedi iz postrvi, vzgojenih v najbližji ribogojnici.Tako je Luka Jezeršek kar dva zaporedna dneva na daljavo vodil kuharska tečaja: prvi dan so pred računalnike (in za štedilnike) stopile mlade družine in na zaslonih je bilo videti, kako zelo so se zatopili v kuharsko ustvarjanje. Dan pozneje pa je bil tečaj namenjen mladim po srcu in starostnikom. Ti so nam povedali, da jih je bilo sprva kar malo strah, kako bodo ujeli vrtenje kuhalnice in pogledovanje na zaslon, kjer je vse postopke potrpežljivo pokazal mojster Jezeršek. »A bilo je odlično, res prijetno in povsem enostavno. Nisem vedela, da lahko iz postrvi doma naredim takšne dobrote,« nam je povedala ena od udeleženk in dodala, da je doslej pripravljala zgolj postrvi, povaljane v moki in ocvrte v maščobi. »A že če se odločim, da ribo filiram oziroma naročim, da to opravijo v najbližji ribogojnici, je prostora za ustvarjanje precej več. Sama se tega preprostega trika najbrž niti ne bi spomnila,« je dodala upokojenka iz Kranja.In kaj je tokrat pripravil Luka Jezeršek, ki ga poznamo tudi kot enega od sodnikov v slovenski različici oddaje MasterChef? Najprej so bili tu bandeljci (torej: žepki), nadevani s porom, korenčkom, kremnim sirom in postrvjo. To hitro pripravljeno, a nadvse okusno jed lahko postrežemo z jogurtovo pomako.Za glavno jed pa je izbral nadevane testenine s polento, dimljeno postrvjo in pehtranom, zraven se je lepo ujela cvetačna krema, vse skupaj pa je na krožnik pospremil pečen file postrvi.