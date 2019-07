Recept: ajdova kaša z zelenjavo

Za 4 osebe:

200 g ajdove kaše

1 manjša pločevinka čičerike

50 g korenja

50 g rdečega zelja

100 g špinače

8–12 češnjevih paradižnikov

pest pinjol

oljčno olje, sol, poper, limona

Ajdovo kašo skuhamo v osoljeni vodi v skladu z navodili; pazimo, da je ne razkuhamo. Odcedimo in ohladimo. Čičeriko odcedimo. Korenje očistimo, olupimo in naribamo. Zelje očistimo in naribamo. Češnjeve paradižnike operemo in prerežemo na pol. Špinačne liste na hitro speremo pod tekočo vodo. V skledice razdelimo špinačo, nanjo nadevamo ajdovo kašo ter razporedimo zelje in korenje ter paradižnike. Posujemo s pinjolami, pokapljamo z oljčnim oljem in limonovim sokom, solimo, popramo.

Bi radi popestrili poletni jedilnik? Ste se naveličali vsakodnevne zelene ali paradižnikove solate? Vam presedajo sendviči, ki jih jeste v službi za malico? Privoščite si solato iz ajdove kaše. To sicer pogosteje jemo kot glavno jed, denimo z jurčki, ali prilogo, a je izvrstna tudi kot solata, če je je več, lahko nadomesti kosilo oziroma večerjo.Če želimo krepkejšo jed, dodamo tunino iz konzerve ali na hitro popečeno meso, ajdova kaša se dobro ujame s sirom, solati lahko dodamo na koščke narezano mocarelo ali feta sir.